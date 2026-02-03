All’Ospedale Lecco il sistema esoscopico ad alta precisione per la neurochirurgia cranica e spinale

Il sistema è stato già impiegato con successo in diversi interventi

“Percorsi di cura sempre più moderni, sicuri e orientati alla qualità”

LECCO – Asst Lecco compie un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica in sala operatoria: la Struttura Complessa di Neurochirurgia dell’ospedale “A. Manzoni” di Lecco si è dotata del sistema esoscopico digitale ORBEYE 4K 3D che supporta l’attività chirurgica con immagini ad altissima definizione e funzionalità avanzate, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e favorire una maggiore precisione nelle procedure.

Nei giorni scorsi, il sistema è stato già impiegato con successo in diversi interventi, tra cui meningioma frontobasale, ernia del disco lombare, decompressione e stabilizzazione lombare e asportazione di glioma.

L’elevata definizione 4K 3D e le modalità di imaging dedicate, rappresentano un supporto importante nella lettura dei dettagli anatomici. Questo tipo di visualizzazione, infatti, consente di osservare anche le strutture tissutali meno visibili con grande accuratezza, offrendo al team operatorio una visione dettagliata e stabile del campo chirurgico.

L’ergonomia e la possibilità di condivisione della visione con l’intero team contribuiscono inoltre a un flusso di lavoro più efficace.

Leonardo Fiori, Direttore Struttura Complessa di Neurochirurgia Ospedale “Alessandro Manzoni” Lecco: “L’introduzione di tecnologie avanzate in sala operatoria è parte della strategia volta a garantire percorsi di cura sempre più moderni, sicuri e orientati alla qualità. In questo contesto, l’adozione di un microscopio a visione esoscopica rappresenta un ulteriore passo avanti nell’innovazione della nostra pratica chirurgica”.