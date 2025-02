Ospedale, dopo la lunga attesa martedì apre il nuovo Pronto Soccorso

I lavori alla nuova ala erano iniziati nel 2022. Accesso e area triage per gli utenti resteranno i medesimi

La prossima settimana comincerà la ristrutturazione dell’attuale PS

LECCO – La nuova ala del Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni sarà operativa da domani, martedì 18 febbraio. A renderlo noto l’Asst stessa, che ricorda: “L’accesso al Pronto Soccorso e all’area triage rimarrà il medesimo”.

Un’apertura a lungo attesa e in ritardo di quasi 3 anni rispetto all’iniziale cronoprogramma: i lavori erano iniziati a marzo 2022 e, secondo le prime stime, avrebbero dovuto concludersi ad agosto. La scadenza era stata poi prorogata a gennaio 2023, a dicembre dello stesso anno, prima di Natale, in occasione della ‘partenza’ dell’ex Direttore Generale Paolo Favini, era stato organizzato un tour per i nuovi locali del Pronto Soccorso insieme ai medici e alle autorità civili territoriali. Tutto sembrava pronto e, dopo tanta attesa, si puntava a giugno 2024 per rendere finalmente operativo il nuovo PS ma le criticità si sono protratte.

Notevoli le criticità amministrative e tecniche avute con l’impresa che ha eseguito i lavori, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto e da domani la nuova attesa ala del Ps sarà finalmente operativa. Il nuovo Pronto Soccorso, contiguo a quello già esistente, ha una superficie di quasi 900 metri quadri e sarà destinato prevalentemente alla presa in carico dei pazienti a media e alta complessità, utilizzando l’attuale area di Ps per i pazienti a bassa complessità, migliorando così i percorsi di trattamento. Quasi 3,5 milioni di euro di investimenti per potenziare una struttura fondamentale per l’Ospedale e spesso sotto pressione.

Aperta la nuova struttura, la prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’attuale Pronto Soccorso. Come annunciato sempre da Asst Lecco, ulteriori dettagli sull’intervento verranno illustrati dal direttore generale Marco Trivelli nel corso di una conferenza stampa in programma per giovedì.