Ospedale Manzoni, visita nei reparti del consigliere regionale dem Fragomeli

Nuovo Pronto Soccorso: “Il 2025 sarà sicuramente l’anno buono”

Le visite ai reparti continueranno

LECCO – “Oggi ho fatto il secondo sopralluogo ad altri reparti dell’ospedale Manzoni di Lecco, e di questo ringrazio il direttore generale e tutto il suo staff che mi hanno accompagnato. Dopo aver visitato la volta scorsa la Chirurgia e la Medicina, adesso ho conosciuto più da vicino il Pronto soccorso, attuale e funzionante, il nuovo Pronto soccorso, in via di conclusione dei lavori e la Cardiologia. Ho potuto constatare così lo stato dell’arte di queste strutture”, lo dice Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, che, oltre al lavoro in consiglio regionale e nelle commissioni, visita le realtà del territorio per verificare direttamente in quali condizioni versano, ascoltando le eventuali problematiche.

“Riguardo al Pronto soccorso, nelle ultime settimane c’erano state alcune polemiche rispetto ai ritardi. Non tocca a me dare date sulle aperture, ma ho riscontrato che, rispetto a sopralluoghi compiuti in passato, il reparto nuovo è pressoché finito, manca veramente poco sul piano dell’impiantistica. È stato, inoltre, completato il collegamento tra il vecchio e il nuovo Pronto soccorso ed è stata già installata – e a breve sarà operativa – la nuova Tac, più avanzata da un punto di vista tecnologico. Quindi, siamo molto avanti su questo fronte, anche se è difficile ipotizzare una data di avvio definitivo per il semplice fatto che il nuovo Pronto soccorso, probabilmente attivo fra pochi mesi, non sarà quello definitivo: l’obiettivo è infatti chiudere il vecchio reparto per il riammodernamento”, spiega Fragomeli.

“Credo che per avere la struttura definitiva, vecchio Ps–nuovo Ps, pronti insieme, ma divisi tra gli interventi a bassa intensità, nel vecchio, e a media e alta intensità, nel nuovo, dovremo aspettare qualche mese in più. Comunque, il 2025 sarà sicuramente l’anno buono. I lavori stanno andando avanti e vedo un risultato positivo. Chiaramente, tutti i reparti che ho visitato, come pure gli altri, scontano come principale problematica sempre quella della carenza di personale, non tanto medico, quanto infermieristico”, sottolinea il dem.

“Altrettanto interessante la Cardiologia. Ho visitato la struttura, che ha visto un restyling e l’inserimento del nuovo angiografo, quindi uno strumento tecnologicamente molto avanzato, probabilmente operativo entro fine anno, che Lecco non aveva e che permetterà di fare delle diagnosi più puntuali e precise e degli interventi migliori. Inoltre, ho riscontrato un lavoro di recupero di tutti i pregressi e perciò nessun ritardo particolare su questo tipo di reparto. Mi fa piacere poi che, nelle ultime settimane, siano arrivati nuovi cardiologi, a seguito di bandi e concorsi fatti, il che rende la situazione, da un punto di vista medico, positiva”, aggiunge Fragomeli.

“Oltre al mio lavoro in consiglio regionale e nelle commissioni, ci tengo a fare questi sopralluoghi e a rendermi conto del reale stato dell’arte delle strutture, così come, in questo caso, a parlare con medici e infermieri per ascoltare dalla loro viva voce tutte le problematiche. Quindi, le mie visite ai prossimi reparti continueranno, perché l’obiettivo è quello di avere piena conoscenza di ciò che funziona e ciò che non funziona e, nel rispetto delle mie competenze, cercare di risolvere i problemi che riscontro”, conclude il consigliere Pd.