Ospedale. Musica e sorrisi per i piccoli pazienti della Pediatria

LECCO – Una ricca giornata tra musica e supereroi quella vissuta mercoledì 2 aprile dai piccoli degenti della Pediatra dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

Nel corso della mattina hanno fatto visita al reparto alcuni studenti del Liceo musicale “G.B. Grassi” di Lecco, che insieme al referente Professor Maurizio Fasoli e al Professor Massimo Orlando, hanno tenuto un concerto per i piccoli pazienti ricoverati in reparto.

L’iniziativa rientra nel progetto “Musica in corsia”, organizzata dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino e dall’USR per la Lombardia, che consiste in una rassegna di lezioni/concerto rivolte ai giovani e giovanissimi pazienti, ricoverati negli ospedali lombardi, e agli operatori sanitari che quotidianamente prestano servizio nei luoghi della cura.

Nel pomeriggio, una visita pasquale davvero particolare per gli ospiti della Pediatria che sono stati raggiunti, con grande sorpresa, da alcuni amici davvero speciali per la consegna di venti uova di cioccolato.

Ad addolcire ed intrattenere i bambini ricoverati, i volontari dell’Associazione “Eroi per gioco ODV” operativi, da qualche anno, sul territorio lecchese ed erbese che tra giochi e intrattenimenti hanno portato sorrisi e stupore in reparto.

