Ospedale. Prosegue il rinforzo della Psichiatria, due bandi per 12 specialisti

Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 professionisti

L’Asst ha deliberato anche un bando per cinque liberi professionisti

LECCO – Continua la ricerca di ‘forza lavoro’ da parte di Asst Lecco per il reparto di Psichiatria, in difficoltà anche a Lecco, oltre che a livello nazionale. A metà luglio è stato pubblicato un bando dedicato a Lecco per reperire 7 psichiatri a tempo indeterminato (clicca QUI). Per partecipare c’è tempo fino al 12 agosto. Ma non finisce qui: l’altro ieri, mercoledì, la direzione ha integrato questa ricerca con un altro bando per 5 liberi professionisti, sempre per la Psichiatria.

La situazione del reparto come noto non è delle più rosee: mancano gli specialisti a fronte invece di una richiesta sempre più alta. La scorsa primavera Asst Lecco aveva partecipato al concorso aggregato bandito da Asst Brianza, in quattro avevano scelto proprio Lecco per lavorare. Altre due domande erano poi pervenute al concorso a tempo determinato, indetto dalla direzione lecchese, da parte di uno specializzando, stabilizzato, e di uno specialista entrato già in servizio nel mese di luglio.

L’auspicio, più volte ribadito dall’Asst, è che il nostro territorio possa essere sempre più attrattivo per questa tipologia di professionisti: in questa direzione va, tra le altre cose, la riqualifica degli spazi dell’ex Asl in via Tubi dove presto, auspicabilmente entro l’autunno, si trasferirà il Centro Psico Sociale che oggi ha in carico circa 1.700 pazienti.