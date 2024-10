Ovini morti a San Michele, una raccolta fondi per aiutare il pastore Mauro Farina

Lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, oltre 10 mila euro

Da Sondrio si attendono i risultati delle analisi per chiarire le cause del decesso

LECCO – Mobilitazione per aiutare Mauro Farina, l’allevatore di Molteno che nei giorni scorsi ha perso in poche ore centinaia tra capre e pecore. Sta per toccare quota diecimila euro la gara di solidarietà su GoFundMe lanciata dall’amico Marco Arata per aiutare Farina a creare un nuovo gregge.

Ancora non si conoscono le cause della moria improvvisa degli animali, che stavano pascolando sul Monte Barro pochi giorni fa quando hanno iniziato ad accasciarsi uno a uno. È probabile l’ipotesi di avvelenamento ma le indagini sono in corso. Si attendono i risultati dei campionamenti inviati all’Istituto Zooprofilattico di Sondrio, che dovranno chiarire le esatte circostanze di decesso degli ovini.

Nel mentre, in tanti si sono mobilitati per aiutare Mauro: la raccolta fonda ha già superato quota 10 mila euro, oltre 160 le persone che hanno aderito.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/farina-mauro-aiutiamolo-a-ricostituire-il-gregge