Palestra di arrampicata, iniziati i lavori per l’ampliamento della struttura

Confermati costi e tempistiche per il progetto dell’architetto Tanzi: termine lavori novembre 2024

“Un’opera importante perché in questa palestra passano centinaia di ragazzi ogni settimana e vengono sviluppati progetti sociali”

LECCO – Sono cominciati oggi, 29 settembre, i lavori per l’ampliamento della palestra di arrampicata sportiva di via Carlo Mauri a Lecco di proprietà della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e gestita dai Ragni di Lecco. Una struttura di riferimento per tutto il territorio dove si pratica uno sport, l’arrampicata sportiva, che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio boom. Un luogo importante a livello sociale perché, oltre a coinvolgere centinaia di giovani e sfornare campioni di livello internazionale (Beatrice Colli su tutti), è anche teatro di importanti progetti sociali.

Oggi l’impresa Bianchi Costruzioni di Ballabio a cui è stato affidato l’incarico ha avviato i lavori. Un momento particolarmente importante e atteso a cui hanno partecipato anche la vicepresidente della Comunità Montana Marina Calegari, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore Giovanni Cattaneo, il segretario generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese Paolo Dell’Oro, l’architetto Emanuele Tanzi che ha realizzato il progetto e il presidente dell’Asd Ragni di Lecco Luca Passini.

Cronoprogramma e costi sono confermati rispetto al piano presentato poco più di un anno fa, con il termine dei lavori previsto per fine 2024: “Oggi sono cominciati i lavori per l’ampliamento della palestra e questa è una bella notizia – ha detto il presidente Luca Passini -. Dalla presentazione del progetto nel 2019 siamo arrivati a questo step con in mezzo l’emergenza Covid, perciò mi sento di dire che si sta procedendo anche abbastanza in fretta. Siamo solo a metà della partita perché, dopo i lavori strutturali, dovremo adoperarci per reperire i fondi per l’arredo dei nuovi volumi: bar, nuovi spogliatoi, l’atrio di ingresso e l’allestimento della nuova struttura più alta. Sarebbe bello riuscire a continuare a fare gruppo con i vari enti per intercettare bandi utili a questo scopo, si tratta di far fronte a una spesa stimata di circa 350.000 euro“.

“Con Luca Passini abbiamo cominciato a parlare del progetto di ampliamento della palestra il giorno dopo le mie elezioni, era l’ottobre 2020 – ha detto il sindaco Gattinoni -. A dicembre 2020 scrivevo la lettera al presidente della Regione Fontana che ho consegnato assieme ad Antonio Rossi, poi c’è stata tutta la trafila per trovare i soldi. Questo ampliamento è importante perché sappiamo quante centinaia di ragazzi passano da qui ogni settimana, alcuni dei quali raggiungono risultati anche a livello internazionale. Investire sulla montagna e sull’arrampicata per una città come Lecco è un obbligo. Mi permetto di dire che per la parte mancante dei fondi, nella seconda fase, sarà importante uno sforzo per coinvolgere sponsor privati. A livello di tempistiche alla fine 2024 dovrebbero terminare i lavori”.

Paolo Dell’Oro della Fondazione Comunitaria del Lecchese ha ricordato l’aspetto più sociale legato alla palestra di arrampicata: “Quello che ha ulteriormente motivato il nostro aiuto è che qui, da qualche anno, si fanno corsi per bambine e bambini non vedenti e ipovedenti. E’ davvero una particolarità perché ragazzi apparentemente impossibilitati riescono ad arrampicare con naturalezza e per noi questa iniziativa è particolarmente significativa perché è sinonimo di attenzione al sociale“.

Un’esperienza importante anche per l’Asd Ragni: “Sembrava impossibile all’inizio poter insegnare ad arrampicare a questi ragazzi, invece l’esperienza è stata talmente positiva che adesso abbiamo avviato nuovi percorsi con ragazzi con altre disabilità – ha confermato Passini -. Più volte ci siamo trovati di fronte al fatto che siamo noi ad avere dei limiti, mentre questi ragazzi trovano risorse nascoste che ogni volta ci lasciano a bocca aperta. Fortunatamente possiamo contare su istruttori che hanno fatto dei corsi appositi per capire il modo migliore con cui approcciarsi a questi progetti e anche dalle famiglie abbiamo tanti riscontri positivi”.

“Il progetto di ampliamento della palestra di arrampicata credo sia l’emblema del fare rete – ha detto per la Comunità Montana Marina Calegari -. E proprio questo valore del fare rete sul risvolto sociale è un ambito in cui dobbiamo lavorare molto in sinergia. Ringrazio il comune di Lecco e tutti i tecnici impegnati. Per le risorse mancanti noi faremo il possibile, ma spero che anche gli imprenditori del territorio ci credano e si facciano avanti”.

L’architetto Tanzi, infine, è entrato nel merito del progetto e dei lavori: “L’ampliamento sarà effettuato in due fasi: un primo volume basso verrà aggiunto nella parte anteriore della palestra e ospiterà bar e spogliatoi, per questo primo step ci vorranno 6/7 mesi e l’entrata della palestra sarà spostata nella parte posteriore. Il secondo step prevede la costruzione del volume più alto e coinvolgerà l’area posteriore della struttura, ma la palestra non chiuderà mai. Son contento di essere qui perché siamo partiti con questo progetto nel 2019 con lo scopo di risolvere il problema di sovraffollamento”.

A tenere a battesimo questo momento anche la campionessa mondiale di arrampicata specialità speed Beatrice Colli che, per ovvi motivi, ha fatto della palestra la sua seconda casa. Il cantiere quindi è stato consegnato, i lavori sono partiti, anche Lecco presto avrà una palestra adeguata per uno sport in estrema ascesa. Serve ancora un ultimo sforzo per finanziare strutture e arredi, i Ragni cercano sponsor…