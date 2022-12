Pallavolo: vittoria straordinaria della Picco Lecco contro Trentino Volley

Le biancorosse partono male, ma poi al terzo parziale cambiano passo e ribaltano la partita finita 3 a 2

La Picco Lecco conquista due punti preziosi per la classifica nella partita disputata al Bione contro il Trentino Volley

LECCO – Orocash Picco Lecco conquista una vittoria straordinaria con Itas Trentino Volley. Domenica pomeriggio il Bione ha ospitato una sfida all’ultimo respiro, ma a spuntarla è stata proprio la formazione di casa che ha strappato due punti che valgono oro in classifica vincendo per 3 set a 2.

Le biancorosse partono male e faticano a entrare in partita complice il muro trentino che non lascia passare un attacco. Il primo parziale è tutto delle ospiti che chiudono 25 a 16. Il secondo set è sulla linea del precedente: Trento difende bene e può contare su attacchi davvero efficaci. Si chiude 14-25.

La partita sembra scritta a favore delle ospiti, ma Lecco cambia passo. Il terzo parziale vede un gioco molto ordinato ed efficace. Le biancorosse recuperano un piccolo tesoretto nel corso set e chiudono 25-23.

Si riapre la partita, Orocash Picco Lecco gioca tutte le palle al meglio e il set è tutto da vivere punto a punto. SI chiude 25-23.

Lecco coglie l’opportunità e conquista anche il quinto set per 15-13.

Soddisfatto il coach Gianfranco Milano: “Siamo contenti delle emozioni che abbiamo trasmesso.Era una sfida complessa: hanno un buon muro e un’ottima difesa. Nella prima parte di gara non ci abbiamo capito molto, poi ci siamo adeguate. Dal terzo set abbiamo trovato la formula giusta per ingabbiare i loro attaccanti e soprattutto mettere in difficoltà la loro difesa. I tre set finali molto combattuti e arrivare al quinto per noi vale davvero molto. Stasera è andato tutto bene e abbiamo confezionato la prima importante vittoria casalinga. Ottima prova corale, dove ognuno ha fatto la differenza”.

Orocash Picco Lecco- Itas Trentino 3-2

(16-25 14-25 25-23 25-23 15-13)