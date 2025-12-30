Parco Adda Nord: in arrivo due calendari dedicati all’avifauna locale

LECCO – Doppio calendario del 2026 “griffato” Parco Adda Nord. Ci sarà quello classico da tavolo che nei prossimi giorni verrà consegnato, per la distribuzione ai cittadini, in tutti e 35 i Comuni che compongono l’area protetta. E ce ne sarà un secondo scolastico, formato poster e a tiratura limitata, destinato alle classi che hanno partecipato ai progetti di educazione ambientale.

Il calendario “da tavolo” sarà arricchito da dodici scatti a tema avifauna locale, gentilmente concessi da tre fotografi di altrettante associazioni “amiche” del Parco. Si tratta di Massimo Carminati dell’Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese, Paolo Ravasi del Gruppo Ornitologico Lombardo e Alfio Sala del (C.R.O.S.) Centro Ricerche Ornitologiche.

Come accennato, il calendario sarà a disposizione dei 35 Comuni del Parco oltre che dei cittadini presso la sede dell’ente a Villa Gina a Concesa di Trezzo sull’Adda fino ad esaurimento scorte. Quest’anno abbiamo pensato anche alle scuole e soprattutto a quelle che hanno aderito ai numerosi progetti di educazione ambientale organizzati dallo staff del Parco Adda Nord. Per la precisione si tratta di un calendario didattico sempre dedicato all’avifauna del Parco e raffigura 12 specie di uccelli, abbinate ai mesi dell’anno in base alla loro stagionalità e presenza nel territorio: Scricciolo (Troglodytes troglodytes), Codibugnolo (Aegithalos caudatus), Martin pescatore (Alcedo atthis), Cigno reale (Cygnus olor), Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Tortora selvatica (Streptopelia turtur), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), Piccolo di Cigno reale (Cygnus olor), Airone cenerino (Ardea cinerea), Airone guardabuoi (Bubulcus ibis), Pettirosso (Erithacus rubecula) e Beccaccino (Gallinago gallinago).

Il calendario scolastico include un QR code che consente di scaricare dal portale dell’ente dedicato alla cultura (c’è un’apposita sezione tutta per l’educazione ambientale) una guida digitale di approfondimento sugli uccelli raffigurati, con curiosità e fotografie abbinate.