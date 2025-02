Parco Adda Nord. Rinnovato il sentiero che collega Villa d’Adda a Capriate San Gervasio

Valorizzazione del sentiero “Da Leonardo all’Unesco”

Sono stati rimossi numerosi alberi caduti, pericolanti o secchi

LECCO – Il Parco Adda Nord, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Villa d’Adda, ha recentemente completato un intervento finalizzato alla sistemazione e valorizzazione del sentiero “Da Leonardo all’Unesco”, che collega Villa d’Adda a Capriate lungo la sponda bergamasca del fiume Adda. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo in avanti, replicando l’operazione di valorizzazione già realizzata durante l’estate nel territorio del comune di Bottanuco.

Lungo il tratto di sentiero che va dalla località Alberone (situata all’interno del sito di Rete Natura 2000 “Il Toffo”) all’ex colonia fluviale, nei pressi del traghetto leonardesco, sono stati effettuati interventi di sistemazione e potatura di rovi e siepi laterali al percorso. In particolare, sono stati rimossi numerosi alberi caduti, pericolanti o secchi, che rendevano il cammino insicuro, il tutto con la dovuta attenzione alla protezione degli habitat circostanti.

L’efficace collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ha opportunamente coinvolto le proprietà limitrofe e alcune associazioni di volontariato locali disponibili a offrire il loro supporto, ha permesso di completare i lavori in tempi rapidi, riducendo al minimo il disturbo alla fauna e ai numerosi visitatori di questa zona, uno dei tratti più pregevoli lungo il fiume.

Come già comunicato dall’ente Parco ai Sindaci dei comuni rivieraschi, a 20 anni dal suo riconoscimento, c’è un impegno concreto per valorizzare ulteriormente il sentiero “da Leonardo all’Unesco”. A tal fine, sono già stati effettuati sopralluoghi per intervenire su altri tratti nei comuni limitrofi di Solza, Medolago e Calusco. Oltre alle risorse economiche, fondamentali per tali interventi, è essenziale, come già avvenuto nel recente caso di Villa d’Adda, la collaborazione con le Amministrazioni comunali coinvolte, affinché i risultati finali siano soddisfacenti per tutti.