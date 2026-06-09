Parco Belvedere, l’area cani cambia volto: conclusi i lavori di riqualificazione

Dopo la petizione dei residenti, il restyling dell’area cani

LECCO – Un anno dopo la petizione lanciata dai residenti di Santo Stefano, l’area cani di Parco Belvedere cambia volto. Nella raccolta di firme online del marzo 2025, le lamentele sollevate riguardavano in particolare le condizioni dello spazio dedicato allo sgambamento, tra recinzioni danneggiate, ingressi considerati pericolosi e la totale assenza di una fontanella per l’abbeveraggio. L’amministrazione ha, quindi, programmato una serie di lavori che hanno preso il via a febbraio 2026 per concludersi nei giorni scorsi.

Il cantiere ha permesso di dare un nuovo volto all’area, a partire dalla sicurezza con la posa di una nuova recinzione in rete elettrosaldata, ancorata su un cordolo in cemento studiato proprio per evitare che gli animali possano scappare scavando. Sono stati, inoltre, installati una fontanella per l’acqua e tre punti luce a energia solare che permettono ora l’utilizzo dello spazio anche nelle ore serali.

Importanti anche le opere di sistemazione del suolo: per correggere la forte pendenza del terreno è stata aggiunta terra. Invece per il decoro dell’area è stata seminata erba nuova e realizzata una nuova aiuola lungo il perimetro della recinzione. Infine, è stato tracciato un nuovo camminamento in autobloccanti, che collega il sentiero principale del parco con l’ingresso della zona dedicata ai cani.

Il gruppo promotore è molto contento dei risultati ottenuti perché: “Dopo anni di richieste da parte dei singoli, una richiesta collettiva ha dato i suoi frutti. L’area non era a norma da anni e pericolosa per la sicurezza dei nostri amici animali”.

“Il Comune si è messo subito a disposizione ricevendoci e capendo le nostre esigenze. Dopodiché ha attivato un progetto di riqualificazione messo in atto quest’anno”.

“Ora abbiamo una situazione ottimale e sicura, spetterà anche a noi proprietari di cani osservare regole di comportamento che non pregiudichino il suo decoro. Ci tenevamo a far sapere a tutti i cittadini di Lecco che l’area cani è ora comoda, fruibile e utilizzabile anche di sera”.