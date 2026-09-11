Parco Kennedy, dopo la chiusura per i vandalismi scatta la riapertura controllata

Dal 14 settembre l’area campi torna fruibile con aperture progressive. Presenza degli operatori, videosorveglianza e passaggi della Polizia Locale

Il Comune sperimenta fino a dicembre un progetto di educazione di strada “per prevenire nuovi episodi di vandalismo, accompagnare i giovani e garantire maggiore sicurezza e vivibilità ai residenti”

LECCO – Si avvicina, con la ripresa delle lezioni scolastiche, la riapertura “controllata” dell’area campi del parco Eunice Kennedy, chiuso lo scorso 4 agosto per i continui episodi di vandalismo e per i conseguenti disagi causati ai residenti.

Nel corso della seduta di Giunta di ieri, giovedì 10 settembre, infatti, l’assessore all’istruzione del Comune di Lecco Angela Fortino ha illustrato il piano di azione per la riapertura dello spazio, attraverso un progetto sperimentale di educazione di strada, già annunciato all’indomani del provvedimento di chiusura. “La chiusura del parco ha rappresentato un segnale importante: i beni pubblici sono una ricchezza comune che deve essere utilizzata nel rispetto dei beni stessi e della convivenza civile – sottolinea l’assessore -. Durante il mese di agosto ho lavorato per garantire una riapertura presidiata da un’azione educativa capace non solo di intervenire su modalità di utilizzo del parco assolutamente improprie da parte di alcuni gruppi di ragazzi, che rischiavano di compromettere la loro crescita e la convivenza con gli altri frequentatori e con il vicinato, ma anche di svolgere un’importante funzione di prevenzione nei confronti di gruppi giovanili esposti al rischio di percorsi devianti”.

“Il progetto del parco Kennedy – sottolinea il sindaco di Lecco Filippo Boscagli – rappresenta la sintesi di come vogliamo lavorare. Con attenzione particolare ai ragazzi, dando spazi curati e un’offerta educativa che li coinvolga con le scuole e gli operatori, allo stesso tempo garantendo la qualità di vita dei residenti. Il periodo di sperimentazione consentirà l’inizio di un percorso che guarda alla sicurezza della città, senza transigere su episodi di violenza e decoro, ma che soprattutto si preoccupa di dare una risposta reale al grande tema dell’emergenza educativa“.

A partire dal 16 settembre e fino al 31 dicembre 2026 prenderà dunque il via una prima sperimentazione di “educativa di strada”, promossa dal Comune di Lecco e inserita nell’ambito delle attività del progetto S.T.R.E.E.T. – Sviluppo Territoriale Rete Educativa E Trasformativa, finanziato da Regione Lombardia e coordinato dall’Ambito Territoriale di Lecco in partnership con Impresa Sociale Girasole. Grazie alla presenza di operatori esperti nel lavoro educativo di strada, l’obiettivo sarà quello di conoscere più da vicino il contesto, osservare le dinamiche di frequentazione dell’area, raccogliere le eventuali criticità e costruire relazioni di fiducia coi fruitori del parco, con il vicinato e più in generale con la comunità locale.

La riapertura sarà dunque così articolata: a partire dal 14 settembre l’area campi sarà riaperta ad esclusivo utilizzo delle scuole dalle ore 8 alle ore 16. A partire dal 16 settembre, l’area sarà aperta a tutti nei pomeriggio di mercoledì e venerdì, dalle 16.30 alle 19.30, con la presenza di due operatori dell’unità di strada e dal 21 settembre le aperture saranno estese anche al lunedì, dalle 16.30 alle 19.30, senza un presidio fisso, ma con la sorveglianza delle videocamere e il passaggio garantito di una pattuglia della polizia locale in orari variabili, così da assicurare un controllo costante ma non prevedibile. Con ottobre l’area aprirà anche il martedì dalle 16.30 alle 19.30, con un presidio educativo, e il sabato dalle 15 alle 18, con la presenza degli operatori dell’unità di strada.

Questa prima fase avrà una funzione prevalentemente conoscitiva e di monitoraggio e servirà anche a costruire le condizioni per valutare un eventuale proseguimento dell’intervento nel 2027, in collegamento con le altre progettualità, gli enti e i servizi già presenti sul territorio: “L’obiettivo che ci siamo prefissati come Amministrazione – conclude l’assessore Fortino – è quello di restituire alla città il parco Kennedy come uno spazio fruibile in maniera sana e positiva, ma anche quello di creare un luogo di ascolto, prevenzione e ricomposizione del disagio in una logica di attenzione ai bisogni dei giovani ma anche a quelli della città e del vicinato”.

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