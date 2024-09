Parco Monte Barro. Da Regione 218mila euro per il Centro Flora Autoctona

Garantite per il biennio 2025/26 le attività di supporto tecnico-scientifico svolte dall’Osservatorio

Sottosegretario Piazza: “La realtà del Lecchese coinvolge tutta la Lombardia”

GALBIATE – Un contributo di 218.000 euro circa per garantire, per il biennio 2025/2026, le attività di supporto tecnico–scientifico svolte dall’Osservatorio regionale per la biodiversità del Centro flora autoctona del Parco Monte Barro. Lo prevede la delibera presentata dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e approvata dalla Giunta di Regione Lombardia.

Lo stanziamento consentirà di garantire una serie di iniziative quali la gestione e l’aggiornamento del database e del sito dell’Osservatorio, il censimento e il monitoraggio di svariate specie di piante, l’attività della Task-force specie aliene invasive flora (Ias) e l’aggiornamento periodico del database Natura2000 e relativa cartografia. I dati saranno poi trasmessi anche al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase).

“La tutela della biodiversità e dell’enorme ricchezza e varietà della flora lombarda – ha dichiarato Comazzi – è un obiettivo prioritario per Regione Lombardia. Con questo stanziamento garantiremo la prosecuzione di attività di ricerca, di monitoraggio e di catalogazione delle tantissime tipologie di piante presenti sul nostro territorio, individuando anche quelle invasive. Tutto ciò servirà anche per avere un quadro accurato dello stato dell’arte. La salvaguardia della biodiversità è infatti un principio sancito anche nella nostra Costituzione, che ne ha riconosciuto l’importanza fondamentale. Come Regione Lombardia continueremo a impegnarci in questa direzione”.

“Tutela ambientale e preservazione del patrimonio naturalistico – ha aggiunto Mauro Piazza, sottosegretario con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale – sono temi trasversali, che superano gli steccati ideologici e le appartenenze partitiche. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di prendersi cura del proprio territorio, a partire dalla flora e dalla fauna esistenti al suo interno. Ringrazio quindi l’assessore Comazzi per questo importante finanziamento, destinato a una realtà che si trova fisicamente all’interno della provincia di Lecco ma che opera con grande impegno nell’interesse di tutta la Lombardia”.