Parte Milano Cortina 2026: oggi prime prove e gare. Anche a Lecco cresce l’attesa olimpica

Dopo il passaggio della fiamma olimpica di domenica il territorio lecchese fa il conto alla rovescia

In calendario le prime gare di curling a Cortina d’Ampezzo (più le prove di slittino) e i test cronometrati di sci alpino a Bormio

LECCO – Il conto alla rovescia verso il cuore agonistico delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entra oggi, mercoledì 4 febbraio, in una fase decisiva con l’avvio delle prime competizioni. Prima ancora dello spettacolo inaugurale di venerdì 6 febbraio, alcune discipline romperanno il ghiaccio dando il via alla lunga marcia sportiva che accompagnerà l’Italia per oltre due settimane sotto i riflettori internazionali, dal 6 al 22 febbraio.

La disciplina che aprirà ufficialmente il programma sarà il curling a doppio misto. Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, le coppie delle varie nazionali si sfideranno nelle partite di round robin a partire dalle 19.05, inaugurando un torneo destinato a proseguire nei giorni successivi fino alla definizione delle squadre che accederanno alle fasi finali.

In tarda mattinata, intorno alle 11.30, l’attenzione si sposterà invece sulle montagne valtellinesi. Sulla leggendaria pista Stelvio di Bormio gli specialisti della discesa libera maschile affronteranno la prima prova cronometrata ufficiale, un passaggio cruciale per testare condizioni della neve, materiali e traiettorie in vista delle gare che assegneranno le medaglie in una delle sedi più iconiche dell’intero panorama olimpico.

La giornata proseguirà in serata con un nuovo ritorno a Cortina, dove dalle 19.30 sono previste anche le prove di slittino singolo maschile. Test fondamentali per consentire agli atleti di prendere confidenza con una pista tecnica e velocissima, che prometterà spettacolo quando scatteranno le manche decisive.

Nel frattempo, anche il territorio lecchese si prepara a vivere da vicino questo avvio olimpico. Domenica scorsa la fiamma dei Giochi ha attraversato Lecco, salutata da centinaia di cittadini lungo il percorso urbano e accolta come simbolo dell’evento imminente. Un passaggio carico di significato che ha rafforzato il legame tra i Giochi e il territorio, già coinvolto a più livelli nell’organizzazione e nell’atmosfera di festa che accompagna queste ore di vigilia.

Mentre sulle Alpi si correrà e si scivolerà sul ghiaccio, a Milano proseguiranno intanto i preparativi per la cerimonia inaugurale di venerdì alle 20.00. L’evento sarà segnato dal momento simbolico dell’accensione del braciere olimpico e dell’ingresso ufficiale dei Giochi nella storia, con la tradizionale sfilata delle delegazioni e uno spettacolo pensato per raccontare l’incontro tra metropoli e montagne, tratto distintivo di questa edizione.

Gli appassionati potranno seguire gare e prove in diretta televisiva sulle reti Rai, in particolare su Rai 2 e Rai Sport, oltre che in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. A livello internazionale sarà possibile collegarsi anche tramite il portale Olympics.com e le emittenti partner nei vari Paesi, che garantiranno una copertura capillare dell’evento.

Quella di oggi sarà dunque una giornata solo apparentemente di rodaggio: dalle prime sfide sul ghiaccio alle ricognizioni sulle piste più impegnative, Milano Cortina 2026 inizierà a scrivere le sue prime righe agonistiche mentre Lecco, dopo l’emozione del passaggio della torcia, si prepara a vivere da vicino uno dei momenti sportivi più attesi degli ultimi decenni.