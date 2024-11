Partita del Lecco e Women in Run: come cambia la viabilità

Domenica 24 novembre mattina si terrà invece la camminata/corsa non competitiva promossa in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne dalla Asd Women in Run Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco.

Il programma della manifestazione prevede tre diversi percorsi: due più lunghi per chi corre, uno più breve per chi cammina.

Il percorso più lungo, con partenza da piazzale Cassin, percorrerà via Amendola (da piazzale Cassin al ponte Azzone Visconti), la pista ciclo pedonale dal ponte Azzone Visconti a via Adda, parte della pedonale a lago di via Cantù, via Nullo, Lungolario Isonzo, Lungolario Battisti, Lungolario Cadorna, Lungolario 4 Novembre, Lungolario Piave, le Caviate, via Per l’Abbadia, via Stelvio, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, località Paradiso, via Quarto, corso Monte San Gabriele (da via Quarto a via Mazzucconi), via Mazzucconi, via Fucini, via Partigiani (da via Fucini a via Micca), via Pietro Micca, via Mattia Rusconi, via Don Invernizzi (da via Rusconi a corso Montesanto), corso Montesanto (da via Don Invernizzi a via Don Luigi Monza), via Don Luigi Monza (da corso Montesanto a via Valsecchi), via Valsecchi (da via Don Luigi Monza a via Varigione), via Varigione, via Gramsci, via Luera, via Piloni, via Movedo, via Resegone, via Capiloccio, via Don Piatti, via Ai Poggi (da via Don Piatti a via Montessori), via Montessori, via Alla Rovinata, via Capolino, via Al Ponte, via Lombardia, via Filanda, via Tonio da Belledo, via Cimabue, via Rosmini, via Barcaiolo, ciclopedonale di Pescarenico fino a via Corti, via Corti (da ciclopedonale a lago a via Dell’Isola), via dell’Isola, via Amendola (da via Dell’Isola a piazzale Cassin), con arrivo in piazzale Cassin.

In occasione della manifestazione sportiva, è istituito il divieto di transito dalle 9.30 alle 13 lungo le vie indicate, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.