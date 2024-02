Partita e Carnevale, tutto bene, a parte il traffico

Piazza: “Due grandi eventi gestiti bene, anche sul fronte della sicurezza”

Unico ‘neo’ la viabilità, in tilt dal tardo pomeriggio: “L’incidente in SS36 ha aggravato una situazione già inevitabilmente delicata”

LECCO – “E’ stata una giornata molto positiva, i due grandi eventi sono stati gestiti bene e non possiamo che esserne soddisfatti”. La vicesindaco Simona Piazza commenta così l’intenso sabato caratterizzato da due grandi eventi, la partita in casa della Calcio Lecco e la sfilata del Carnevalone, che hanno richiesto una puntuale organizzazione e uno sforzo logistico non indifferente per mantenere la sicurezza in città.

La bella giornata e il meteo primaverile hanno richiamato in città tantissimi visitatori che hanno assistito, meravigliati, al colorato corteo che ha chiuso la settimana del Carnevale. Partita dal Piazzale dei Cappuccini e giunta alla Piccola, la sfilata si è svolta su un nuovo percorso sperimentato per la prima volta per motivi legati alla sicurezza: “La soluzione è piaciuta e ha funzionato – il commento della vicesindaco – quella di quest’anno è stata una sperimentazione da tenere in considerazione anche e soprattutto per gli anni futuri in previsione della riqualificazione completa della Piccola dove la grande festa potrà svolgersi all’interno dell’area. Ieri pomeriggio in città si è respirato un grande entusiasmo – ha aggiunto – i carri e i gruppi protagonisti della sfilata sono stati pazzeschi e tantissimi cittadini con maschere e travestimenti di ogni tipo sono stati coinvolti nel corteo. La festa serale in piazza ha è stata la ciliegina su una giornata davvero positiva”.

Certo, dal punto di vista viabilistico non sono mancate le criticità: a partire dalle 17 il traffico in città ha subito fortissimi rallentamenti con lunghe code e tempi di percorrenza ‘biblici’.

“Qualche disagio era inevitabile – ha commentato Piazza – la città ha avuto in concomitanza due grandi eventi che hanno richiesto la chiusura di strade e modifiche viabilistiche sicuramente impattanti ma sostenibili. Ad aggravare la situazione, purtroppo, è stato un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio lungo la SS36 e che ha inevitabilmente creato ripercussioni gravi sulla viabilità interna alla città”. Insomma, una sfortunata coincidenza, non prevedibile nonostante tutte le buone intenzioni: “Ricordo che le strade interessate dalla chiusura per il corteo sono state progressivamente riaperte dopo il passaggio dei carri, questo ha favorito il fluire del traffico – ha detto Piazza – L’incidente ha aggravato una situazione già delicata, spiace per tutti coloro che hanno vissuto il disagio”.

La vicesindaco ha infine ringraziato i tantissimi volontari che si sono occupati della logistica e le forze dell’ordine per il presidio svolto durante la giornata: “Un grande grazie a Ltm che ha organizzato con il Comune questa settimana di festa, alla Protezione Civile, ai City Angels, al Gruppo Alpini e ai volontari di Telethon, e anche alla nostra Polizia Locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza per la sinergia e il coordinamento di una giornata non semplice ma che sicuramente è stata un successo. Arrivederci al prossimo anno con il Carnevalone!”.