Pasqua e 25 aprile, a Varenna boom di visitatori. I numeri ‘tracciati’ da Confcommercio Lecco

VARENNA – Oltre 57mila visitatori a Pasqua e 39mila nel ponte del 25 Aprile! Numeri clamorosi che dimostrano, senza tema di smentita, l’attrattività di una località come Varenna. Il conteggio dei visitatori che sono stati a Varenna, misurato in modo puntuale e preciso (con dati certificati), è frutto dell’accordo stipulato da Confcommercio Lecco con un importante operatore telefonico.

Che il turismo sul ramo lecchese sia in costante crescita è sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che Varenna sia una delle località preferite soprattutto dai turisti stranieri. Un assalto continuo che ha portato anche a riflessioni sull’overbooking e ad appelli alla sicurezza (e alla panificazione). Ma se fino ad ora la valutazione era di fatto qualitativa e le considerazioni erano empiriche o basate sul sentiment (o al massimo con dati “vecchi”), ora c’è la possibilità di avere, appunto, i numeri certificati nelle 24 ore successive.

“Grazie a un accordo sottoscritto con una compagnia telefonica nazionale, da qualche settimana siamo in grado di avere i dati relativi ai visitatori che arrivano nel nostro territorio fornendo numeri precisi e “freschi” – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – L’esempio di Varenna ci è parso emblematico e meritevole di essere portato subito a conoscenza perchè dimostra la forza di questo strumento che l’associazione ha voluto con forza e convinzione. Con questi dati si potranno pianificare azioni, programmare iniziative, gestire i flussi al meglio. Un servizio importante per gli operatori della ricettività e per il territorio nel suo complesso”.

Quindi il direttore passa in rassegna i dati (“Certificati e con un’affidabilità pari al 92%: nel valutare i numeri sono stati ovviamente tolti pendolari e residenti e inserito solo quanti si sono fermati per almeno 40 minuti”) relativi ai flussi turistici a Varenna: “A Pasqua, nel periodo 18-22 aprile, sono arrivati 57.299 visitatori: oltre 46mila, pari all’81%, sono stranieri, mentre l’11% viene dall’ambito regionale extra provinciale. La provenienza dei turisti è stata varia, con prevalenza di Francia (15%), Polonia (12%), Gran Bretagna (11%) e Usa (10%). Se guardiamo all’ultimo ponte invece, quello del 25 Aprile, nelle tre giornate del 25-26-27 a Varenna sono arrivati 39.011 visitatori, di cui 18mila proprio il giorno della Festa della Liberazione. Anche in questi tre giorni la presenza straniera è stata preponderante, con il 67% di persone provenienti da fuori Italia (quasi 26mila) e il 20% dal livello lombardo, Lecco esclusa (7800 persone). In questo ponte la prevalenza è stata di polacchi (3682 visitatori, pari al 14%), seguiti da francesi, inglese e statunitensi (tutti al 12%, intorno a quota 3000 presenze). Aggiungo un altro dato che dimostra la “potenza” dello strumento: dei 39mila visitatori che sono stati a Varenna il 25-26-27 aprile l’8%, pari a quasi 3mila persone, è andato anche a Bellano”.

Poi il direttore conclude: “Siamo certi che questa operazione voluta dall’associazione sarà apprezzata dalle imprese e dalle istituzioni. Nelle prossime settimane avremo modo di approfondire maggiormente le potenzialità e la forza di un progetto che interessa fin da ora diversi Comuni della nostra Provincia”.