Patrick Zaki a Lecco il 16 con due iniziative promosse dall’IC Stoppani

Alla mattina Zaki incontrerà gli studenti di terza media mentre in serata è previsto un incontro aperto alla cittadinanza

L’iniziativa nasce all’interno di un percorso di educazione civica svolto all’interno dell’istituto comprensivo Stoppani

LECCO – Alla mattina l’incontro con le classi terze delle scuole medie Stoppani e alla sera un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza al centro sociale Sandro Pertini di Germanedo. Patrick Zaki, attivista egiziano arrestato nel febbraio 2020 dagli agenti dei servizi segreti egiziani all’aeroporto del Cairo mentre rientrava in Egitto da Bologna, dove stava svolgendo un master universitario, per far visita ai parenti, sarà il protagonista delle iniziative promosse dall’istituto comprensivo Lecco 3 durante la giornata di giovedì 16 novembre.

L’incontro con gli studenti di terza media è promosso all’interno di un percorso di educazione civica riguardante la tutela dei diritti civili fondamentali ed è stato preceduto da un inquadramento socio politico sullo Stato egiziano, tenutosi il 6 novembre dalla mediatrice culturale e esperta dell’area, dottoressa Giulia Caccialanza e dal dottor Ahmed Arafa, attivista egiziano e amico di Patrick Zaki, che ha a sua volta subito un’ingiusta detenzione da parte del regime.

L’Istituto Stoppani ha voluto inoltre organizzare un incontro con Patrick Zaki aperto ai genitori degli studenti e a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per giovedì 16 novembre all’interno dell’Auditorium del Centro Sociale Sandro Pertini in Via dell’Eremo alle 21. La serata ha come titolo “Sogni e illusioni” e vede la partecipazione, oltre a Zaki, anche di Ahmed Arafa Stakoza e di Sanaa Seif. Modererà l’incontro il giornalista Luca Cereda.