Pescarenico. Il Giglio compie 10 anni: “Presidio prezioso di legalità”

Il sindaco Mauro Gattinoni sottolinea l’importanza dell’anniversario

Venerdì 21 marzo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie in Piazza Fra’ Cristoforo

LECCO – “Il centro “Il Giglio” di Pescarenico compie 10 anni. È una doppia festa: per la vicinanza ai nostri anziani che ora lo frequentano e per celebrare un esempio positivo di lotta alla ‘ndrangheta”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni pone l’accento su un anniversario importante per tutta la nostra città rispetto al tema della ‘ndragheta che, ancora oggi, non permette di abbassare la guardia.

“Il 21 marzo del 2015 gli spazi della vecchia Pizzeria Giglio riaprivano dopo due decenni di abbandono, grazie a un lavoro corale tra Istituzioni, associazioni ed enti, restituendo alla collettività un spazio che per tanto tempo era stato al centro della rete della ‘ndrangheta sul nostro territorio”.

“Perché quest’anniversario è così importante? Perché in questi primi 10 anni di vita Il Giglio ha saputo dare un impulso al rione di Pescarenico e portare una svolta nella vita di tanti “over 60” della città, favorendo l’invecchiamento attivo, la socializzazione e creando occasioni di ogni genere: dalle gite agli incontri culturali, passando per i corsi di lingua straniera e informatica con gli studenti delle superiori, lo yoga e la ginnastica dolce, gli incontri generazionali con i bimbi della scuola materna”.

“Ma, soprattutto, Il Giglio è stato presidio prezioso della legalità, promuovendone i valori e conducendo attività di approfondimento sul fenomeno mafioso con testimonianze e incontri. Per questi motivi, da questa settimana e fino a fine mese, sono promosse una serie di iniziative con ospiti di alto profilo: il momento principale sarà venerdì 21 marzo con il ricordo delle vittime innocenti delle mafie in Piazza Fra’ Cristoforo e la successiva cerimonia istituzionale nel bene confiscato per celebrarne l’anniversario e rinnovare l’impegno corale contro la criminalità organizzata. Un grazie, fin da ora, a chi rende ogni giorno Il Giglio un luogo bello, vivo e capace di fare tanto bene alla nostra comunità”.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER I DIECI ANNI