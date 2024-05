Pescate. Dopo 34 anni di servizio in pensione l’autista dello scuolabus

Marzio Mezzera, tanto apprezzato in paese, ha raggiunto la pensione

Martedì 28 maggio si è tenuta la cerimonia di saluto per il meritato traguardo

PESCATE – Passione, dedizione e umanità. Con questi tre aggettivi si possono riassumere più di trent’anni di servizio svolto. Si congeda, dopo 34 anni di onorato servizio continuativo, l’autista dello scuolabus di Pescate Marzio Mezzera che da domani potrà godersi la meritata pensione.

Basta poco per entrare nel cuore di un’intera comunità e sicuramente Marzio ce l’ha fatta, a dimostrazione di ciò la toccante cerimonia di saluto che gli ha riservato il paese di Pescate martedì 28 maggio in sala Ticozzi di Lecco. Presenti tutti i bambini delle scuole elementari di Pescate, che hanno cantato diverse canzoni in segno di gratitudine. Toccante il suo saluto, con la voce rotta ha ringraziato tutta la comunità di Pescate per l’affetto dimostratogli.

Durante la cerimonia presenti anche il Sindaco di Pescate Dante De Capitani e il Vicesindaco Miriam Lombardi. “Grazie a nome di tutti i cittadini. Sei stato sempre presente, con una passione nel cuore per il tuo lavoro e per i tanti bambini che hai visto crescere e diventare uomini. Mancherai a tutti Marzio” le parole del sindaco De Capitani.