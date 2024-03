Un cittadino si sarebbe lamentato del rumore fatto dagli stradini

La replica del sindaco: “I ritmi di pulizia sono pregio di questo paese”

PESCATE – Il paese è troppo pulito e i cittadini si lamentano. Succede a Pescate, a raccontarlo il sindaco Dante De Capitani: “Non avrei mai pensato che tenere pulito il paese fosse oggetto di lamentele ed è quanto accaduto nei giorni scorsi a Pescate. Un cittadino residente qui da poche settimane mi ha manifestato il fatto che gli stradini quando puliscono fanno rumore e alzano polvere e che dovrei far pulire di meno strade e marciapiedi – ha raccontanto – A Pescate e da quando sono sindaco io, i marciapiedi sulle provinciali che sono quelli che si sporcano di più per via del traffico stradale, vengono puliti due volte a settimana, il venerdì con utilizzo di tagliaerba a filo e soffiatore e il martedì con un incaricato che preleva cartacce e rifiuti vari”.

“La proposta che mi fanno è di pulire una volta sola a settimana utilizzando solo la pinza raccoglirifiuti ma foglie e cicche di sigaretta con le raccogli con la pinza. Posso anche capire le lamentele sul soffiatore che un poco di polvere la solleva, ma gli stradini ormai sono ben istruiti e sanno come utilizzarlo per cui non soffiano mai verso le proprietà private. Posso anche capire che i nuovi cittadini non sono abituati a questi ritmi di pulizia, ma sono sicuro che tra qualche tempo la considereranno un pregio e un identificativo di questo paese” ha concluso.