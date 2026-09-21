Pescate. Mancato ripristino del Parco Addio ai Monti, il sindaco pronto a “trasferirsi” nel cantiere per protesta

Dopo la costruzione del Quarto Ponte, il parco è rimasto area di cantiere. L’ultimatum di Dante De Capitani

“Se i lavori di sistemazione non inizieranno, dal 28 settembre mi trasferirò nel cantiere”

PESCATE – “Spero proprio che questa sia la mia ultima battaglia. Adesso ho perso la pazienza e intervengo a modo mio”. A parlare è il sindaco di Pescate Dante De Capitani che, dopo la soddisfazione per la costruzione del Quarto Ponte, sta affrontando la delusione del mancato ripristino del Parco Addio ai Monti che, dopo mesi, è ancora area di cantiere: nessuna opera è ancora stata fatta e non c’è nemmeno una data per l’inizio dei lavori.

“Riguardo alla nuova corsia del ponte Manzoni, nota come Quarto Ponte, ci sono stati due momenti distinti e opposti tra loro: il primo momento, riguardante la realizzazione e l’apertura dell’infrastruttura, ha visto Anas e la ditta costruttrice Aleandri Spa muoversi con eccellente organizzazione e tempismo, finendo i lavori una settimana prima del previsto. Il secondo momento, ovvero il ripristino del parco Addio Monti, area di cantiere, è stato una cocente delusione visto che a tutt’oggi i lavori – a parte togliere i sassi dal fiume – non sono praticamente mai iniziati”.

“Il credito di fiducia che Anas e impresa avevano accumulato è stato via via eroso fino ad esaurirsi: i vari incontri, riunioni e telefonate si sono rivelate solo tentativi di giustificare e difendere l’indifendibile – ha continuato il sindaco -. La verità è che hanno corso per finire i lavori prima delle olimpiadi e poi si sono fermati, probabilmente per finire altri cantieri che nel frattempo avevano messo in pausa. Ma a questo punto non sono più disposto ad ascoltare giustificazioni. Non solo i pescatesi ma un intero territorio aspetta di poter attraversare il nostro parco con le sue ciclabili, le sue aree sosta e i suoi spettacolari panorami sul lago, ripristinando il collegamento con le altre ciclopedonali ora interrotto”.

De Capitani è pronto a mettere in atto la sua protesta: “Se non torneranno a lavorare con dispiego di mezzi e uomini in grado di finire in breve tempo le opere di ripristino ambientale, da lunedì 28 settembre alle ore 7 per protestare contro questa intollerabile situazione mi trasferirò io nel cantiere tutto il giorno, esclusa la notte perché non ho più l’età per passare le notti all’addiaccio. Hanno una settimana di tempo per organizzarsi e iniziare finalmente i lavori. Voglio un bel dispiego di mezzi e di uomini in grado di lavorare celermente, e non mi accontenterò del solito escavatore che muove qualche pietra tanto per far vedere che il cantiere è aperto”.

Il sindaco ha annunciato che stazionerà nel cantiere tutto il giorno col il suo cane e col suo pick-up come base logistica: “Starò lì a tempo indeterminato finché non torneranno ruspe, camion ed escavatori, e la mia vicesindaco si occuperà di mandare avanti il Comune in mia assenza. Ho portato pazienza finora solo perché avevo un debito di riconoscenza verso chi aveva reso possibile il mio sogno e quello del mio paese, ora quel debito si è esaurito e adesso vantiamo solo crediti che devono essere riscossi. E lo saranno presto perché quel parco deve tornare più bello di prima”.