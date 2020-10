Photofestival 2020: il lecchese Giuseppe Giudici in mostra a Milano

The Other Reality fino al 12 ottobre

Allo spazio MADE4ART di via Voghera

LECCO – In occasione di Photofestival 2020, lo spazio MADE4ART di Milano presenta proprio in questi giorni The Other Reality, progetto fotografico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Quattro gli artisti che esporranno le proprio opere, tra questi anche il fotografo lecchese Giuseppe Giudici.

La mostra accomuna quattro artisti (con il lecchese Giudici anche Guido

Alimento, Alessandra Angelini, Kim Dupond Holdt) che spingono la propria ricerca fotografica nei territori dell’astrazione, interpretando la realtà attraverso un linguaggio formato da linee, forme e colori, seguendo il filo delle emozioni, alla ricerca di una propria personale idea di purezza estetica.

Oltre ai sinuosi dettagli in bianco e nero che Giuseppe Giudici ha estrapolato da pezzi di design, si potranno ammirare anche i giochi di luce nella notte presenti nelle fotografie di Guido Alimento, i raffinati e poetici luminogrammi di Alessandra Angelini e i particolari tratti da oggetti d’arte e architetture ritratti da Kim Dupond Holdt: ogni artista è alla ricerca di qualcosa che risiede oltre il dato visibile, l’altra realtà, interpretando il mondo che ci circonda attraverso il linguaggio dell’astrazione.

La mostra

E’ possibile visitare la mostra fino al prossimo 12 ottobre con i seguenti orari: lunedì ore 15.00 – 18.30, martedì – venerdì ore 9.30 – 13.00/15.00 – 18.30. L’esposizione è visitabile esclusivamente su prenotazione. Contatti MADE4ART – Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura: via Voghera 14, 20144 Milano, www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872