Piani dei Resinelli: al via il potenziamento delle reti di acquedotto

Un investimento da 1,2 milioni di euro

Razionalizzazione delle reti dedicata alla località montana

PIANI RESINELLI – Lario Reti Holding dà il via questa settimana a un importante piano di interventi destinato alla località montana dei Piani dei Resinelli. Il progetto, che interesserà i territori comunali di Abbadia Lariana, Ballabio e un breve tratto di Mandello del Lario, mira a razionalizzare la rete di acquedotto esistente.

Sono previsti lavori di rifacimento e potenziamento della rete di adduzione dalla sorgente Piano Fontana fino al serbatoio Locatelli, con adeguamento dei relativi gruppi di pompaggio sia del serbatoio Locatelli che della sorgente Pian Fontana; inoltre è prevista la posa della tubazione di adduzione dalla sorgente Asinara al serbatoio Locatelli e la sostituzione della rete di distribuzione con relative derivazioni d’utenza.

L’intervento permetterà quindi di razionalizzare l’attuale rete di acquedotto ed efficientarne la gestione degli impianti esistenti. L’investimento complessivo per le opere ammonta a 1.200.000 euro, con l’obiettivo di completare i lavori e la messa in esercizio delle nuove infrastrutture entro la fine del 2026.