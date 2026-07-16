Piani d’Erna, la Croce compie 70 anni: gli Alpini di Bonacina festeggiano il 19 luglio

In programma la messa ai Piani d’Erna, il ricordo degli Alpini “andati avanti” e un aperitivo aperto alla cittadinanza

L’anniversario ricorda l’opera inaugurata nel 1956 e costruita grazie al lavoro di Alpini, volontari e sostenitori

LECCO – Settant’anni di storia, volontariato e memoria. Domenica 19 luglio il Gruppo Alpini Pizzo d’Erna di Bonacina celebrerà il 70° anniversario della posa della Croce dei Piani d’Erna, simbolo che dal 1956 domina la montagna lecchese e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità.

Le celebrazioni si svolgeranno ai Piani d’Erna con una messa alle 11.45, celebrata all’altare donato ai Piani d’Erna dalla famiglia Merlini, durante la quale saranno ricordati gli Alpini e tutte le persone care custodite nel cuore dei partecipanti. Al termine è previsto un aperitivo offerto dal Gruppo, accompagnato quest’anno da una sorpresa. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.

La Croce venne inaugurata il 22 luglio 1956, a soli due anni dalla fondazione del Gruppo Alpini Pizzo d’Erna Bonacina, nato nel 1954 sotto la guida del capogruppo Giuseppe Castelnuovo. La decisione di realizzarla maturò fin dai primi mesi di attività: come riportano i verbali dell’11 dicembre 1954, l’obiettivo era quello di “lasciare un segno indelebile sulla vetta che ha dato il nome al Gruppo”.

La costruzione rappresentò una vera impresa. In assenza della funivia, allora ancora inesistente, tutto il materiale necessario fu trasportato da Versasio ai Piani d’Erna a dorso di mulo e a spalla da Alpini, volontari e simpatizzanti. Furono impiegati 58 quintali di cemento, movimentati e riutilizzati circa 750 quintali di materiale, con 3.507 ore di lavoro prestate da soci e volontari e altre 791 ore da parte delle maestranze dell’Impresa Colombo, oggi Colombo Costruzioni Spa. L’opera, affidata nel 1955 all’impresa Colombo Guglielmo con il sostegno economico dei soci, di numerosi sostenitori e di un contributo del Comune di Lecco pari a 20 mila lire, costò complessivamente 630.891 lire. Il saldo arrivò il 20 ottobre 1957, grazie anche a un abbuono concesso dalla famiglia Colombo. Sul Libro Soci fu annotata una frase rimasta nella memoria del Gruppo: “Memorabile giorno, finalmente la Croce è nostra”. Gli Alpini di Bonacina definiscono ancora oggi la Croce “una grande opera donata alla Città”.

Nel corso dei decenni il Gruppo ha sempre curato la manutenzione del monumento grazie all’impegno di soci, simpatizzanti e volontari, con il contributo dei residenti e dei villeggianti dei Piani d’Erna, il supporto di ITB Spa per il trasporto di persone e materiali e la collaborazione dei gestori delle attività ricettive alla stazione di partenza della funivia e in quota. Sulla lapide posta sul basamento della Croce è riportata la frase scritta dal capogruppo Giuseppe Castelnuovo: “Da questa vetta a Te consacrata, veglia il riposo della gente passata, agli uomini presenti e futuri, segna della fede i sentieri sicuri”. Dietro la stessa lapide è inoltre custodita una pergamena dell’inaugurazione sottoscritta dai soci fondatori.

Dal 1956, ogni terza domenica di luglio, il Gruppo Alpini Pizzo d’Erna Bonacina rinnova questo appuntamento. L’attuale altare, posto all’ombra di cinque pini in onore del 5° Alpini, fu donato dalla famiglia Merlini in ricordo di Ugo Merlini, già presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, e del figlio Alessandro.

Nel ricordare i capigruppo che si sono succeduti alla guida del sodalizio – Giuseppe Castelnuovo, Pasqualino Corti, Maurizio Briacca e Alessandro Briacca – il Gruppo rivolge un ringraziamento a tutti coloro che, negli anni, hanno contribuito alla conservazione della Croce e all’organizzazione della festa, estendendo il pensiero anche ai familiari di chi non c’è più, agli enti e agli amici che hanno sostenuto l’iniziativa. L’invito è a ritrovarsi il 19 luglio ai Piani d’Erna per celebrare insieme il settantesimo anniversario della Croce.