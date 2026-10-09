Piani d’Erna, l’Anpi ricorda la battaglia del 1943: appuntamento il 17 ottobre

La cerimonia in largo Montenero

In serata polentata e musica al Libero Pensiero

LECCO – Un momento di memoria resistenziale per ricordare la battaglia dei Piani d’Erna del 17-20 ottobre 1943, uno dei primi episodi della Resistenza armata in Lombardia. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, dalle 18 alle 19, in largo Montenero a Lecco, dove l’Anpi provinciale promuove una cerimonia aperta alle proprie iscritte e ai propri iscritti e a tutta la cittadinanza.

La commemorazione si aprirà con la deposizione di una corona davanti alle lapidi che ricordano partigiane e partigiani, antifasciste e antifascisti e internati militari italiani che persero la vita per la pace e la libertà. Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi del Comitato provinciale Anpi Lecco e di Emilio Gattinoni, che porterà una testimonianza legata alla propria storia personale.

La cerimonia si svolgerà in largo Montenero perché la salita in funivia ai Piani d’Erna è sospesa per manutenzione fino al 31 ottobre. La scelta del luogo mantiene comunque il valore simbolico della commemorazione, davanti alle lapidi dedicate a quanti contribuirono alla lotta di Liberazione.

La battaglia dei Piani d’Erna, combattuta tra il 17 e il 20 ottobre 1943, rappresenta una tappa significativa della nascita della Resistenza nel territorio lecchese e lombardo. Ricordarne l’anniversario significa rendere omaggio a chi si oppose al nazifascismo e contribuì alla riconquista della libertà, in un momento storico in cui l’Italia voltava pagina rispetto alla monarchia, al fascismo, al colonialismo e alla guerra.

L’Anpi invita a vivere la ricorrenza come un’occasione di memoria attiva, non soltanto per ricordare i sacrifici di chi ha combattuto per la libertà, ma anche per riflettere sulle guerre ancora in corso nel mondo e sul valore della Costituzione, richiamando l’attenzione sulla necessità di darne piena attuazione.

La giornata proseguirà al Circolo Libero Pensiero di via Calloni 14. Alle 20 è in programma la “Polentata Resistente”, mentre alle 21 si terrà il “Concerto Resistente” con il PAF-Coro Popolare Antifascista.