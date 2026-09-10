Piani d’Erna, oggi funivia chiusa per manutenzione dopo il guasto

Il maltempo ha provocato un guasto all’impianto funiviario per i Piani d’Erna
La struttura resterà chiusa oggi per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti
LECCO – La funivia che conduce ai Piani d’Erna resterà chiusa nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, a seguito di un guasto causato dai fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio nella giornata di ieri. La sospensione del servizio si è resa necessaria anche per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria conseguenti al guasto.
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