Piani d’Erna, oggi funivia chiusa per manutenzione dopo il guasto

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Funivia Piani d'Erna
Funivia dei Piani d'Erna, sullo sfondo Lecco

Il maltempo ha provocato un guasto all’impianto funiviario per i Piani d’Erna

La struttura resterà chiusa oggi per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti

LECCO – La funivia che conduce ai Piani d’Erna resterà chiusa nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, a seguito di un guasto causato dai fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio nella giornata di ieri. La sospensione del servizio si è resa necessaria anche per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria conseguenti al guasto.

L’impianto funiviario non sarà dunque operativo per tutta la giornata odierna. La chiusura è stata comunicata in relazione alle attività tecniche necessarie per intervenire sulle conseguenze dei fenomeni meteorologici.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il gestore dell’impianto, Itb – Imprese Turistiche Barziesi, al numero 0341 497337 oppure all’indirizzo email info@pianidibobbio.com.

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