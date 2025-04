Pianificazione territoriale e paesaggio, al via il ciclo di seminari in Provincia

L’iniziativa in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

Oltre 200 i partecipanti al primo incontro: “Grande opportunità”

LECCO – Si è aperto mercoledì 2 aprile nella sala don Ticozzi il ciclo di 6 seminari Pianificazione territoriale e paesaggio: adempimenti e opportunità, organizzato dalla Provincia di Lecco e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano.

Il primo appuntamento ha riguardato il tema Piani di governo del territorio (Pgt) e valutazione di compatibilità al Ptcp. Il ruolo della Vas e degli strumenti sovraordinati prima dell’adozione. Oltre 200 i partecipanti, tra presenti e collegati a distanza: liberi professionisti, tecnici, funzionari, amministratori di enti locali territoriali anche al di fuori dei confini provinciali e regionali.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Pianificazione territoriale Luca Caremi. Dario Strambini, dirigente della Direzione organizzativa Ambiente e Pianificazione territoriale della Provincia di Lecco, ed Emilio Guastamacchia, referente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, hanno presentato il ciclo di seminari.

Spazio poi agli interventi dei relatori: Laura Casini, responsabile Servizio Pianificazione territoriale Provincia di Lecco, Riccardo Vezzani, naturalista e agrotecnico, Luisella Mauri, architetto Parco di Montevecchia e Valle del Curone, Stefano Pirovano, funzionario Regione Lombardia Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca, sede di Lecco.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio sul tema Piani di governo del territorio (Pgt). Componente geologica, invarianza idraulica e pozzi/sorgenti e ha già raggiunto 300 iscritti.

“Siamo davvero soddisfatti per l’alto numero di adesioni alla nostra iniziativa, che abbiamo proposto per rispondere a un bisogno del territorio e per fornire un supporto concreto ai Comuni, ai funzionari degli enti territoriali e ai professionisti del settore – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Pianificazione territoriale Luca Caremi – Ringraziamo la nostra Direzione organizzativa Pianificazione territoriale, guidata da Dario Strambini e Laura Casini, e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano per aver costruito questo percorso articolato e approfondito, individuando tematiche, normative e argomenti di grande attualità e interesse trattati da relatori molto apprezzati. Un modello operativo che come Casa dei Comuni vogliamo applicare anche ad altri ambiti. La Provincia di Lecco dimostra di essere in grado di ‘fare scuola’ sul tema della pianificazione, presentando esperienze di buone pratiche utili ad attestare come la necessità di rispettare adempimenti, norme e prescrizioni può essere anche l’occasione per sperimentare modelli e approcci innovativi per il governo del territorio”.



I seminari, in programma da aprile a novembre dalle 9.00 alle 13.00 nella sala don Ticozzi della Provincia di Lecco e sulla piattaforma Teams, affronteranno specifiche tematiche della pianificazione territoriale e del paesaggio nel contesto lecchese, approfondendo, in particolare, le modalità e le procedure da adottare per un miglior governo del territorio.

Attraverso il coinvolgimento di diversi attori, tra cui referenti tecnici di enti e amministrazioni pubbliche, professionisti e studiosi con differenti background disciplinari, nella prima sezione (aprile-giugno) verranno svolti approfondimenti tecnici e normativi che, alle diverse scale, convergono nei Piani di governo del territorio (Pgt).

Nella seconda parte (settembre-novembre) verrà affrontato il tema del paesaggio, con un focus sulle peculiarità del lecchese, mediante approfondimenti sulla normativa di settore e sulle opportunità che possono derivare da una gestione consapevole del territorio.

Al termine del ciclo di seminari verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.