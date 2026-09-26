Piattaforma sportiva alle Caviate, i lavori proseguono: sarà aperta la prossima primavera

Il cantiere aveva subito diversi rallentamenti ma è quasi terminato

Parolari: “L’obiettivo dell’amministrazione sarebbe renderla fruibile per l’inizio della primavera 2027”

LECCO – Si avvicina la conclusione dei lavori per la nuova piattaforma dedicata agli sport outdoor alle Caviate, a Lecco. A fare il punto sullo stato dell’opera è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Stefano Parolari, che ha spiegato come sia ancora attesa l’autorizzazione della Soprintendenza per una piccola variante. “Nel frattempo, però, il cantiere sta procedendo, puntiamo a chiudere i lavori entro la fine di ottobre a mettere la nuova struttura a disposizione del pubblico con l’arrivo della prossima stagione primaverile” ha fatto sapere.

L’intervento, affidato all’impresa milanese Roger Group, era partito alla fine del 2024. I lavori hanno però accumulato ritardi, anche a causa delle condizioni del lago e degli innalzamenti del livello dell’acqua registrati in alcuni periodi. A metà agosto è arrivata una nuova proroga di 80 giorni, attraverso una seconda perizia di variante.

L’intervento ha un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, finanziati per 600 mila euro da Regione Lombardia, 400 mila euro dal Comune di Lecco e 200 mila euro dall’Autorità di Bacino, nell’ambito del bando Arest – Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale.

La nuova piattaforma rappresenterà un punto di accesso al lago sul lungolago cittadino, pensato in particolare per la pratica degli sport acquatici e le attività outdoor. La struttura sarà dotata di spazi per il deposito delle attrezzature e di un’area destinata alla somministrazione di cibi e bevande. Il progetto comprende inoltre una nuova passeggiata pedonale a lago, destinata a collegarsi con la scalinata che conduce nuovamente alla pista ciclabile.

Nel frattempo è già stato individuato anche il soggetto che si occuperà della gestione della struttura. L’affidamento è stato assegnato a Rent Itineris, realtà con sede a Lecco, che opererà insieme a B&T Sas, al Windsurf Club Valmadrera Asd e a Sflow Outdoor. Il progetto gestionale prevede diverse attività: dal noleggio di canoe, kayak, windsurf e altre attrezzature alla loro manutenzione, passando per corsi, escursioni ed eventi. Prevista anche la gestione dello spazio per la somministrazione di cibi e bevande e un punto di informazione turistica collegato a Lecco Tourism.