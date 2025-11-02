Piattaforma sportiva alle Caviate: ripresi i lavori, sarà pronta per febbraio

Lo stop forzato a causa del maltempo e del livello troppo alto del lago

LECCO – Dopo lo stop forzato dovuto all’innalzamento del livello del lago, sono ripresi nelle scorse settimane i lavori per la realizzazione della nuova piattaforma sportiva sul lungolago di Caviate, un intervento strategico per la valorizzazione dell’area a nord della città.

“Le attività sono finalmente ripartite – ha spiegato l’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo – dopo una sospensione resa necessaria dalle condizioni meteo e dal livello eccezionalmente alto del lago. Ad oggi registriamo circa due mesi di ritardo, dovuti alle difficoltà riscontrate prima a maggio e poi nuovamente a settembre, ma con la direzione lavori abbiamo effettuato una verifica e ipotizziamo la conclusione del cantiere entro febbraio, con circa tre mesi di slittamento rispetto al cronoprogramma iniziale”.

I lavori, iniziati nel dicembre 2024, prevedono la realizzazione di una piattaforma sportiva direttamente a lago e di una nuova passerella ciclopedonale che si innesterà sul percorso verso Pradello. L’intervento ha un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, finanziati per 600 mila euro da Regione Lombardia, 400 mila euro dal Comune di Lecco e 200 mila euro dall’Autorità di Bacino, nell’ambito del bando Arest – Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale.

Nel punto di congiunzione tra la passeggiata a lago e la ciclabile diretta a Pradello verrà realizzato uno scivolo pedonale che condurrà fino al livello dell’acqua, dove sorgerà la piattaforma per sport acquatici. L’area sarà attrezzata con piccoli pontili per l’accesso in acqua, pensati per kayak, canoa, sup, windsurf e kitesurf. Accanto alla piattaforma, la nuova passerella a lago proseguirà verso Abbadia collegandosi alla scaletta esistente lungo la pista ciclabile. L’intervento prevede anche nuove piantumazioni per creare zone d’ombra e spazi di sosta con panchine.

Lo scorso maggio il Comune ha pubblicato un bando per l’individuazione del gestore del nuovo spazio, con l’obiettivo di garantire un’offerta di attività ludico-sportive, educative e ricreative aperte a cittadini e turisti. La gestione è stata assegnata a settembre all’impresa individuale Rent by Itineris di Alessio Manni, affiancata da una rete di operatori locali: B&T Sas di Riva Massimo, Windsurf Club Valmadrera ASD e Sflow Outdoor di Mattia Silveri.

Una squadra che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà animare la nuova area e rafforzare il legame tra lago, sport e turismo, offrendo anche un punto ristoro e spazi per attività musicali e artistiche.

“Questa zona – ha concluso l’assessore Cattaneo – diventerà un luogo di incontro, sport e natura. Un punto di accesso privilegiato al lago, pensato non solo per gli sportivi ma per tutti coloro che amano vivere il lungolago di Lecco”.