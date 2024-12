Piazza Garibaldi, salvi i pini del ‘cantun di ball’: “Non verranno abbattuti”

La buona notizia è stata data dall’assessore Maria Sacchi in commissione I

Positivo l’esito delle prove di trazione, gli alberi sono stabili

LECCO – I pini marittimi del ‘cantun di ball’, all’angolo tra Piazza Garibaldi e via Roma, resteranno dove sono. Nei giorni scorsi sono arrivati gli esiti positivi delle prove di trazione effettuate nelle scorse settimane sugli alberi per testarne la stabilità. A renderlo noto, mercoledì sera in commissione, l’assessore Maria Sacchi durante il punto sulle opere pubbliche in corso.

Le analisi sull’apparato radicale dei tre pini si è reso necessario per cercare di risolvere i problemi di gibbosità sulla pavimentazione in porfido, gravemente compromessa. In seguito alle operazioni, iniziate a metà novembre, era stato appurato come le responsabili dei danni fossero le radici secondarie. A corredo di queste prime analisi, agronomo e tecnici dell’impresa specializzata avevano effettuato delle prove di trazione sui tre pini per verificarne appunto la stabilità

“L’esito della relazione è positivo – ha spiegato Sacchi – le piante sono stabili. La prossima settimana incontrerò l’agronomo e l’impresa per determinare le tempistiche dell’intervento che si andrà a fare, a partire non prima della metà di gennaio, ovvero la rimozione delle radici che creano le gibbosità e quindi gli scavi per la posa di reti che ne contengano i movimenti. In seguito, verrà effettuata un’altra prova di trazione per testare la stabilità e verrà ripristinato il porfido”.

“In questo modo avremo, almeno a medio termine, due benefici: mantenere gli alberi e sistemare la pavimentazione compromessa – ha concluso Sacchi – dico medio termine perché sia l’agronomo che i tecnici sono stati chiari: questa non è una soluzione definitiva, tra tot anni ci ritroveremmo con le stesse problematiche di pavimentazione”.