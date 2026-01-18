Picco Lecco, occasione mancata: Verona vince al tie-break

Match combattuto e ricco di ribaltamenti sul campo veronese

Il coach Belloni sottolinea la necessità di reagire

LECCO – Serata dal sapore amaro per l’Orocash Picco Lecco, che esce sconfitta al tie-break dal campo dell’Isuzu Cerea Verona dopo una partita lunga, intensa e ricca di ribaltamenti. Il match si è chiuso sul 3-2 per le padrone di casa (25-23, 20-25, 17-25, 25-22, 19-17), al termine di una gara in cui le biancorosse hanno più volte avuto l’inerzia dalla propria parte senza riuscire a chiudere nei momenti decisivi.

L’avvio di gara non è stato dei migliori per Lecco, che ha ceduto il primo set di misura, pagando un approccio non brillante. La reazione, però, è stata immediata: nel secondo e nel terzo parziale la Picco ha cambiato marcia, ribaltando il punteggio e portandosi con merito sull’1-2.

Nel quarto set, quando la partita sembrava indirizzata, sul 12-17 qualcosa si è inceppato. Verona ha ritrovato fiducia, ha spinto con continuità e ha completato la rimonta, trascinando la sfida al tie-break. Anche nel set decisivo Lecco era riuscita a prendere margine (3-7), ma le padrone di casa hanno saputo rientrare ancora una volta, imponendosi ai vantaggi.

Una sconfitta che pesa, soprattutto per come è maturata, e che arriva in una fase complicata della stagione. Al termine della gara, il commento del coach Federico Belloni è stato diretto: “E’ un grande peccato. E’ un periodo negativo dal quale dobbiamo e possiamo uscire, insieme”.

La squadra tornerà subito al lavoro nei prossimi giorni per preparare il prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia positiva.