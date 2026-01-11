Picco Lecco sconfitta al Bione: Vicenza passa 3-1

Buona reazione nel secondo set, poi il ko finale

Il commento di coach Belloni al termine del match: “Gara del tutto negativa”

LECCO – Serata intensa ma dal finale amaro per l’Orocash Picco Lecco, che al Bione cede 1-3 a Vicenza al termine di una gara combattuta e ricca di cambi di ritmo. Nonostante una buona cornice di pubblico e la voglia di riscatto dopo le ultime uscite, la formazione lecchese non riesce a concretizzare le occasioni avute nei momenti decisivi dei set.

L’avvio di gara è favorevole alle ospiti, che entrano in campo con maggiore aggressività, soprattutto al servizio e nella fase break. Picco fatica a trovare continuità e il primo parziale si chiude sul 18-25 in favore di Vicenza.

Nel secondo set arriva la reazione attesa. Le biancorosse ritrovano ordine nella correlazione muro-difesa, crescono in attacco e mostrano maggiore lucidità nelle scelte. La squadra guidata da Federico Belloni prende fiducia, gestisce i momenti di pressione e chiude il parziale 25-20, riportando l’incontro in equilibrio.

Il terzo set è il più altalenante della gara, con le due squadre a lungo punto a punto. Picco riesce anche a portarsi avanti grazie a una maggiore incisività in contrattacco, ma nel finale Vicenza ritrova precisione e concretezza, sfruttando alcune indecisioni lecchesi. Il 21-25 consegna alle ospiti il nuovo vantaggio.

Il quarto set è una vera battaglia sportiva. Picco prova a rimettere in piedi la partita, alternando momenti di grande intensità ad altri meno brillanti. Le biancorosse lottano su ogni pallone, rientrano più volte e sembrano poter trascinare la gara al tie-break. Vicenza però resta agganciata al set e, ai vantaggi, trova lo spunto decisivo per chiudere 25-27 e conquistare l’intera posta.

Al termine della gara, il commento del coach Federico Belloni è diretto:

“Stasera è stata una gara del tutto negativa. Abbiamo poco da salvare, solo una buona reazione nel secondo e nel quarto set”.

Una sconfitta che lascia rammarico per l’andamento del match, ma anche la consapevolezza delle qualità presenti nel gruppo, chiamato a ritrovare continuità e determinazione nei prossimi impegni di campionato.