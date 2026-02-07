Piccola, avanti con i lavori: completata la scala verso il Politecnico

Progressi nel progetto che prevede un nuovo spazio pubblico nell’area esterna della Piccola

Gli interventi preparano la posa delle nuove pavimentazioni

LECCO – Proseguono in linea con il cronoprogramma i lavori per la riqualificazione dell’area esterna della Piccola, lo spazio che si sviluppa lungo le stecche degli ex magazzini e si affaccia su via Ghislanzoni.

Tra i progressi recenti figurano gli interventi sul fronte dei collegamenti pedonali: è stata infatti completata la scala che consente l’accesso diretto al campus universitario del Politecnico, uno degli elementi qualificanti del progetto.

Il progetto, firmato dallo studio Office For Landscape Architecture, prevede la creazione di un nuovo spazio pubblico con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità ambientale e della gestione delle acque meteoriche, e comprende un’area verde e una piazza.

Sul fronte delle lavorazioni in corso, come sottolineato dall’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi, “si sta scarificando l’asfalto esistente e si sta formando il piano di posa“, sul quale verranno collocate le lastre in pietra, comprese le storiche lastre di corso Matteotti, come già anticipato nei mesi scorsi.

Procede infine anche la realizzazione dei sottoservizi, fase preliminare necessaria per completare l’intervento complessivo di riqualificazione dell’area.