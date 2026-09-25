Piccola: sottoscritto il contratto per la gestione, oltre 730 mila euro di investimenti

Affidate a S.A.Gest la stecca Nord, la stecca Sud e le aree di pertinenza

“L’obiettivo è trasformare questo storico ex scalo ferroviario in un polo multifunzionale vivo, inclusivo e moderno”

LECCO – È stato sottoscritto oggi, venerdì 25 settembre, tra il Comune di Lecco e S.A.Gest Srl, il contratto di concessione d’uso del complesso immobiliare de La Piccola, inaugurato a ottobre dello scorso anno, al termine dei lavori di riqualificazione partiti a inizio 2021.

Il percorso che ha portato alla nuova vita della Piccola affonda le sue radici nella storica operazione di permuta dell’ex scalo ferroviario, culminata con l’accordo quadro del 2018 – sancito dal relativo atto notarile del 2019 – che consentì al Comune di acquisire l’intera area dell’ex Piccola Velocità, fino ad allora appartenente, con quote differenti, a RFI Spa, Mercitalia Logistics Spa e FS Spa. La firma di oggi costituisce l’ultimo passaggio di un percorso di affidamento avviato nel settembre 2023, con l’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione degli spazi e la contestuale individuazione del partner del progetto Cariplo.

Il contratto ha una durata di 6 anni (con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni) a decorrere dalla consegna dell’immobile, formalizzata in data odierna, e prevede un canone annuo di 24.550 euro oltre IVA (con successivi adeguamenti Istat annuali). Il nuovo progetto tecnico conferma la vocazione culturale della stecca nord, che si articola in uno spazio per laboratori, workshop ed eventi, un’area centrale flessibile destinata a mostre, esposizioni, incontri e altre iniziative culturali e un’area dedicata a studio, lettura e coworking, e la funzione prevalentemente commerciale e ristorativa ella stecca sud, con una food court con spazi per la vendita e la somministrazione, un’area ristorante-pizzeria e una sala polivalente destinabile anche a corsi, presentazioni, proiezioni, assemblee e laboratori.

Il contratto definisce funzioni, modalità di gestione, interventi e responsabilità delle parti e prevede, per la stecca nord, che il concessionario ne garantisca la piena funzionalità e l’apertura quotidiana (salvo 14 giorni l’anno) per finalità culturali, sociali e di pubblica utilità con una programmazione che sarà definita con il Comune di Lecco in sede di cabina di regia. Per 30 giorni all’anno, anche frazionabili, la stecca nord sarà riservata all’Ente.

Previsti dal contratto anche investimenti per 730.488 euro oltre IVA di (di cui 451.800 euro a carico del concessionario e 278.688 euro finanziati attraverso Fondazione Cariplo), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso, le utenze, la pulizia e la sicurezza.

“La chiusura di questo fascicolo, che da 3 anni attendeva una definizione, è stato il primo compito affidatomi dal sindaco Filippo Boscagli, e giungere al suo completamento in meno di 100 giorni dalla nomina della Giunta comunale è per me motivo di grande soddisfazione – sottolinea il vicesindaco di Lecco Carlo Piazza, con delega allo sviluppo urbano e all’attrattività territoriale -. La Piccola è uno spazio prezioso, che il Comune di Lecco ha fatto proprio nel 2019, ha riqualificato e per il quale ha pensato un progetto che merita di partire e che sarà guidato, nella sua attuazione, da una cabina di regia condivisa col gestore e con la città di Lecco, della quale faranno parte gli assessori alla Cultura e Turismo, ai Giovani e agli Eventi. Ringrazio le amministrazioni precedenti, che si sono alternate su questo tema, a partire dalla strategica operazione di permuta, messa a punto dall’allora sindaco Virginio Brivio, che ha consentito di acquisire questo immobile al patrimonio comunale e di iniziare a progettare un futuro per l’area; ringrazio i tecnici comunali e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parolari che hanno, anche durante l’estate e il mese di agosto, lavorato alla risoluzione delle questioni aperte, che impedivano il perfezionamento della concessione, e i miei colleghi assessori Cinzia Bettega, Marco Caterisano e Lorella Cesana, che lavoreranno alla programmazione culturale a cui soprattutto la stecca nord è dedicata”.

Così Luca Locatelli, amministratore del gruppo Ristogest, di cui fa parte S.A.Gest, che ha espresso grande soddisfazione per la chiusura dell’accordo: “La firma del contratto di concessione rappresenta un passaggio fondamentale e un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro gruppo. Dopo l’importante e positiva esperienza con il Lecco Hostel & Rooms di corso Matteotti, consolidiamo con entusiasmo il nostro legame e il nostro piano di investimenti sul territorio lecchese. L’obiettivo è trasformare questo storico ex scalo ferroviario in un polo multifunzionale vivo, inclusivo e moderno, capace di far dialogare in modo armonioso anime diverse: da quella commerciale e ristorativa a quella culturale e aggregativa. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con il Comune e le realtà locali per restituire alla cittadinanza uno spazio riqualificato, dinamico e a forte vocazione attrattiva, ridando centralità a un’area strategica per il futuro di Lecco. Un ringraziamento speciale va all’istituto di credito BCC Carate e Treviglio, che ha creduto fortemente nella nostra visione e ha deciso di sostenere attivamente questa iniziativa imprenditoriale. La fiducia accordata rafforza la responsabilità di S.A.Gest nel tradurre questo investimento in una realtà di successo, capace di generare un impatto positivo, concreto e duraturo per tutta la comunità”.