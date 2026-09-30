Piera Stornelli è il nuovo comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Lecco

Per la prima volta una donna alla guida del reparto: arriva a Lecco dopo gli incarichi a Varese, in Abruzzo e a Biella

“Sono contentissima di essere qui, sarà un incarico sfidante ma soddisfacente”. Il comandante provinciale Melidonis: “Orgogliosi di questa prima volta”

LECCO – Per la prima volta nella storia del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco, una donna assume la guida del Reparto Operativo. È il Tenente Colonnello Piera Stornelli, arrivata in città nei giorni scorsi e ora alla guida di uno dei reparti centrali dell’Arma sul territorio provinciale. Va a sostituire il Colonnello Andrea Domenici, trasferito a Milano al Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica (TASE).

Una nomina che rappresenta una novità per Lecco e che, a livello nazionale, resta ancora poco frequente: sono infatti soltanto tre, in tutta Italia, le donne attualmente al comando di un Reparto Operativo.

A presentare il nuovo comandante è stato il colonnello Nicola Melidonis, comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco. “È un’eccellenza per Lecco e una dimostrazione di un’attenzione particolare al nostro territorio – ha commentato –. Siamo orgogliosi di questa prima volta e affidiamo il reparto nelle mani di un carabiniere esperto e appassionato”.

La presenza femminile nell’Arma, del resto, è ormai una realtà consolidata anche nel Lecchese. Sono numerose le donne in servizio nelle caserme della provincia e in alcune realtà il personale femminile supera anche quello maschile. Sempre più frequente, inoltre, è la presenza di carabinieri donne in ruoli di comando, anche se la guida del Reparto Operativo rappresenta per Lecco una prima assoluta.

Per il tenente colonnello Stornelli l’incarico lecchese si aggiunge a un percorso professionale articolato, iniziato molto presto. Nata ad Avezzano nel 1982 e laureata in Giurisprudenza, sposata e mamma di una bambina, è entrata presto in ruoli di responsabilità: a soli 24 anni ha assunto a Varese il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile, diventando una delle prime donne ufficiali dell’Arma a ricoprire un incarico di questo tipo. A Varese è rimasta per sette anni, fino alla promozione a capitano.

Da lì il percorso è proseguito in Abruzzo, sua terra d’origine, al Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, dove ha ricoperto anche l’incarico nell’Ufficio Operazioni e Informazioni. Nel settembre 2024 è arrivata a Biella alla guida della Compagnia dei Carabinieri, incarico che ha mantenuto fino al trasferimento a Lecco.

Una carriera maturata dunque sul campo e in contesti differenti, che ora la porta a confrontarsi con il territorio lecchese e con le responsabilità del Reparto Operativo.

“Sono onorata di questo incarico”, ha spiegato il tenente colonnello Stornelli, raccontando un percorso che considera variegato e che ora aggiunge una nuova tappa. È a Lecco da circa una settimana e sta ancora prendendo confidenza con la nuova realtà. “Devo ancora ambientarmi, ma sono contentissima di essere qui. Ci tenevo a tornare in Lombardia”, racconta.

Anche la Lombardia è, in qualche modo, una realtà familiare. Il marito, infatti, è a Maresciallo Maggiore dell’Arma operativo nella Compagnia dei Carabinieri di Desio.

Ora l’obiettivo è conoscere da vicino il territorio, i suoi problemi e le persone che lo vivono. “Sono certa che sarà un incarico sfidante ma soddisfacente – conclude Stornelli –. Ringrazio per l’accoglienza che ho ricevuto”.