Piogge in arrivo: allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico

Rovesci e temporali sparsi saranno possibili su tutta la regione

Dalla notte e per tutta la giornata di domani, 5 settembre, attese precipitazioni diffuse

LECCO – Regione Lombardia ha emesso l’allerta gialla per rischio temporali dalle ore 14.00 del 4 settembre fino a prossimo aggiornamento e l’allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 00:00 del 5 settembre fino a prossimo aggiornamento. Si chiediamo di prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160.

Nelle prossime ore sono previste piogge a causa del progressivo approfondimento della perturbazione sulla Penisola Iberica che determinerà anche nel corso della giornata di oggi, 4 settembre, un flusso meridionale umido e instabile anche sulla Lombardia. Rovesci e temporali sparsi saranno possibili su tutta la regione, con maggiore probabilità di fenomeni localmente intensi sui settori meridionali e sulla fascia pedemontana/prime Prealpi. In serata attese nuove precipitazioni, più diffuse, su Prealpi e alta pianura occidentali.

Dalla notte e per tutta la giornata di domani, 5 settembre, attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con accumuli moderati o forti sulle prime Prealpi, sulla fascia pedemontana e, più localizzati, sulla pianura meridionale. I settori maggiormente interessati saranno quelli di Nordovest, con cumulate locali fino a 100 mm/24 ore ed i fenomeni più intensi sono attesi tra la notte ed il tardo pomeriggio. Venti in rinforzo da Est sulla pianura nella notte, da Sud-Sudest sui rilievi, in attenuazione in serata.