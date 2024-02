Pista di pattinaggio su ghiaccio: “Successo oltre le aspettative”

Grande soddisfazione del direttore Michele Uga che traccia il bilancio finale

La pista, inaugurata in piazza Garibaldi il 2 dicembre, è rimasta aperta per 58 giorni

LECCO – Stagione conclusa per gli amanti del pattinaggio su ghiaccio. La pista XXL di Lecco, installata in piazza Garibaldi, ha chiuso i battenti dopo ben 58 giorni di apertura.

L’iniziativa di Natale, apprezzata da grandi e piccini, cittadini e turisti, quest’anno per la prima volta coperta da un’ampia e complessa struttura che ha persomesso consentendone l’utilizzo anche in caso di maltempo, è stata inaugurata il 2 dicembre scorso ed è rimasta aperta fino al 28 gennaio.

A tracciare un bilancio finale è il direttore Michele Uga, il quale prima di tutto tiene a ringraziare “tutti i visitatori che sono venuti a pattinare sul ghiaccio”.

“L’alto gradimento dei visitatori – dichiaraUga – dimostra come il nostro lavoro sia stato apprezzato come non mai da lecchesi e turisti di ogni età. Dopo anni di impegno costante, è splendido notare come il pubblico abbia risposto andando oltre alle nostre aspettative, continuando a crescere edizione dopo edizione”.

Risultati che per il direttore sono stati possibili “anche grazie al gioco di squadra portato avanti insieme al Comune e ad altre realtà del territorio, che hanno contribuito a rendere Lecco ancor più attrattiva a livello turistico durante le festività. Facendo rete in questo modo, abbiamo generato un flusso notevole di pubblico di cui ha giovato non solo la pista di pattinaggio, ma anche tutte le altre attività presenti e nel complesso tutta la città”.

Quindi ha concluso: “Un sincero ringraziamento a tutti i nostri affezionati pattinatori alla città di Lecco, alla pubblica amministrazione e a tutti i soggetti che in sinergia hanno contribuito a questo risultato. Arrivederci all’anno prossimo!”.