Più sicurezza per banche, uffici postali e cittadini: siglato un Protocollo di Intesa

Ieri il documento è stato firmato da Prefettura di Lecco, ABI e Poste Italiane

Un modello di collaborazione fondato su prevenzione, innovazione tecnologica e costante scambio di informazioni

LECCO – È stato sottoscritto ieri, presso la Prefettura di Lecco, il nuovo Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche, degli uffici postali e della clientela, firmato dal Prefetto di Lecco, dai rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e di Poste Italiane.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di sicurezza integrata promosse a livello nazionale e rinnova l’impegno congiunto delle Istituzioni, delle Forze di polizia, del sistema bancario e di Poste Italiane per il rafforzamento della sicurezza sul territorio provinciale, attraverso un modello di collaborazione fondato sulla prevenzione, sull’innovazione tecnologica e sul costante scambio di informazioni.

Il Protocollo prevede l’adozione di misure sempre più avanzate per il contrasto dei reati predatori, delle frodi informatiche e delle nuove forme di criminalità connesse alla trasformazione digitale. Particolare attenzione è riservata alla tutela degli operatori e della clientela degli istituti bancari e degli uffici postali mediante il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e sicurezza, l’incremento delle attività di monitoraggio dei fenomeni criminali, la valorizzazione degli strumenti di analisi e condivisione dei dati, nonché l’impiego di soluzioni innovative per fronteggiare le minacce cybersicurezza e i rischi derivanti dall’utilizzo illecito delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale.

Uno degli aspetti qualificanti dell’intesa è rappresentato dall’azione congiunta per la prevenzione delle truffe e delle frodi ai danni dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie maggiormente esposte ai rischi. In tale ambito saranno promosse campagne informative e iniziative di sensibilizzazione volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini e a favorire comportamenti sempre più sicuri. In virtù del Protocollo, gli sportelli bancari e gli uffici postali, grazie alla capillare presenza sul territorio e al consolidato rapporto di prossimità con la cittadinanza, svolgeranno un ruolo sempre più strategico nel presidio della sicurezza e nella diffusione della cultura della prevenzione.

L’intesa testimonia la volontà condivisa di consolidare un efficace sistema di sicurezza partecipata, nel quale la collaborazione tra soggetti pubblici e privati costituisce un elemento essenziale per prevenire i fenomeni criminosi e accrescere la tutela della collettività, delle attività economiche e dei servizi di pubblica utilità.

“La sicurezza rappresenta un bene primario della collettività e costituisce una condizione imprescindibile per il sereno svolgimento della vita sociale ed economica del territorio – ha dichiarato il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta -. Il Protocollo sottoscritto oggi rafforza ulteriormente la sinergia tra le Istituzioni e i principali attori del settore bancario e postale, consentendo di affrontare con strumenti sempre più efficaci e moderni le sfide poste dall’evoluzione della criminalità e dalle nuove minacce che interessano cittadini, operatori economici e servizi essenziali”.