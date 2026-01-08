Planetario di Lecco, al via la programmazione 2026

Dal 9 gennaio incontri dedicati a cielo, spazio e storia

Tornano le osservazioni ai Piani d’Erna con i telescopi

LECCO – Parte la programmazione 2026 del Planetario civico di Lecco, che inaugura l’anno con un mese di gennaio ricco di appuntamenti dedicati all’astronomia e alla scoperta del cosmo, tra conferenze, proiezioni in cupola, iniziative per famiglie e momenti di osservazione diretta del cielo.

Riprendono le conferenze del venerdì sera alle 21. Il primo appuntamento è fissato per il 9 gennaio con “Cieli e miti tra le nevi”, una proiezione in cupola a cura di Cecilia Corti, ingegnere e membro del gruppo astrofili Deep Space. Il 16 gennaio sarà la volta di “Il tramonto della Stazione Spaziale e il futuro delle basi nel cosmo”, incontro tenuto da Gianpietro Ferrario, presidente di Deep Space e di ISAA, dedicato al tema della progressiva dismissione della Stazione spaziale internazionale.

Venerdì 23 gennaio Anna Wolter, astronoma dell’Osservatorio di Brera, presenterà “La donna che scoprì l’invisibile. Vera Rubin e la materia oscura”. A chiudere il ciclo mensile, il 30 gennaio, sarà Loris Lazzati del gruppo astrofili Deep Space con la conferenza “Dai polinesiani ai Vichinghi: antichi navigatori tra mare e cielo”.

A partire dall’11 gennaio e per tutte le domeniche del mese tornano anche le proiezioni in cupola alle 16, dedicate alla scoperta delle meraviglie del cosmo. Le proiezioni saranno seguite dalle visite guidate alla sala espositiva “Occhi sul cosmo! Da Galileo all’esplorazione di Marte”, un percorso che ripercorre l’evoluzione degli strumenti e delle tecniche di osservazione del cielo.

Spazio anche ai più piccoli con il ritorno del sabato dei bambini: l’appuntamento è fissato per il 24 gennaio alle 15 ed è rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni, che potranno avvicinarsi allo spazio attraverso le avventure di Gruby, il maialino spaziale.

Sempre il 24 gennaio, a partire dalle 20, è in programma la consueta serata osservativa al piazzale di partenza della funivia dei Piani d’Erna, durante la quale sarà possibile osservare il cielo con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.deepspace.it.