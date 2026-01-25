Polis-La città sostenibile: al Politecnico il laboratorio “Architettura che non inquina”

Prosegue la settima edizione dell’Università dei Bambini

Protagonisti 84 alunni delle scuole primarie di Bosisio Parini, Malnago ed Erve

LECCO – Prosegue al Polo territoriale di Lecco la settima edizione di POLIS – La città sostenibile, l’Università dei Bambini che avvicina le nuove generazioni ai temi dell’ambiente e della transizione ecologica. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di TIMKEN Italia s.r.l. e del Rotary Club Lecco.

Protagonisti del secondo laboratorio del progetto sono stati 84 alunni di quinta elementare delle scuole primarie Italo Calvino di Bosisio Parini, S. Pellico di Malnago e della scuola primaria di Erve, tornati al campus universitario con entusiasmo e curiosità per partecipare all’incontro dal titolo “Architettura che non inquina”.

Ad accogliere e guidare i bambini sono stati Gabriele Masera, professore di Sustainable Building Technologies, e Fernanda Speciale, dottoranda in Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, che hanno introdotto il tema della sostenibilità applicata all’architettura e alla progettazione degli edifici. Un ambito nel quale il Politecnico di Milano è da anni impegnato nella formazione di professionisti capaci di interpretare un necessario cambio di paradigma, orientato alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Durante la parte teorica del laboratorio, i bambini hanno approfondito il ruolo degli edifici nel cambiamento climatico e nella transizione ecologica, riflettendo su temi fondamentali legati al benessere delle persone e dell’ambiente. Attraverso domande e momenti di confronto, gli studenti sono stati guidati alla scoperta di cosa significhi oggi progettare in modo sostenibile.

La seconda parte dell’incontro ha lasciato spazio all’attività pratica, focalizzata sull’efficienza energetica degli edifici. Utilizzando semplici scatole di cartone, i partecipanti hanno progettato e realizzato piccoli edifici dotati di finestre e schermature solari, sperimentando forme, colori e soluzioni diverse e mettendo in gioco creatività e spirito di osservazione.

In un contesto in cui le nuove generazioni sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo nella tutela dell’ambiente, POLIS – La città sostenibile si conferma come un’esperienza educativa di grande attualità. Un progetto capace di avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici attraverso un approccio pratico e coinvolgente, stimolando una riflessione consapevole sul futuro delle città e sulla necessità di promuovere una nuova cultura dell’abitare responsabile.