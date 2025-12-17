Politecnico. 4 milioni al polo di Lecco per il Centro di ricerca integrata sport e riabilitazione

Investimento complessivo di 20 milioni di euro

Un punto di riferimento nell’innovazione tecnologica applicata al benessere umano

LECCO – Oltre 22 milioni di euro per le Università lombarde. L’approvazione del Bilancio di previsione di Regione Lombardia ha portato un importante contributo per il Sistema universitario, mettendo a disposizione importanti fondi per progetti di rilievo in diverse sedi. A disposizione 4 milioni di euro (1 milione e mezzo per l’anno 2026 e altri 2 milioni e mezzo per il 2027) al Politecnico di Milano polo territoriale di Lecco per completare il Centro di ricerca integrata sport e riabilitazione.

“Sono estremamente soddisfatto di quanto stiamo facendo per i nostri Atenei – commenta Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione – Lo dico da tempo: il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere alta l’attrattività delle nostre Università e lo possiamo fare solo favorendo l’uso di tecnologie all’avanguardia, mettendo a disposizione laboratori innovativi e rendendo disponibili idonei spazi abitativi che possano rispondere alle esigenze dei giovani. Credo che questi 22 milioni di euro mettano dunque in evidenza quanto Regione Lombardia sia intenzionata a investire sui giovani talenti lombardi, perché è proprio nel Sistema universitario che ci giochiamo il futuro del nostro territorio”.

Entrando nel dettaglio, sono cinque i progetti che saranno inseriti nel bilancio di previsione (altri sono ancora in fase di valutazione): 4 milioni andranno al polo di Lecco del Politecnico di Milano; 3 milioni e mezzo all’Università dell’Insubria; 5 milioni e 250mila euro all’Università di Pavia; 8 milioni all’Accademia di Brera; 2 milioni all’Università della Montagna di Edolo, parte della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano.

Politecnico di Milano polo di Lecco

A disposizione 4 milioni di euro (1 milione e mezzo per l’anno 2026 e altri 2 milioni e mezzo per il 2027) per completare il Centro di ricerca integrata sport e riabilitazione. Il Progetto mira alla creazione di un centro di ricerca multidisciplinare di eccellenza nel campo della riabilitazione, dello sport, della salute, dell’inclusione e della sostenibilità, capace di integrare competenze avanzate e infrastrutture all’avanguardia.

“Il nuovo Centro sarà in grado di accelerare ricerca e innovazione riabilitativa e sportiva, utilizzando strumenti quali robotica collaborativa, esoscheletri, tecnologie assistive e sistemi biomeccanici avanzati; – spiega l’assessore Fermi – sviluppare soluzioni sostenibili e nuovi materiali riciclabili per dispositivi sportivi e biomedicali, promuovendo l’economia circolare; creare spazi e tecnologie inclusivi per migliorare la qualità della vita e l’accessibilità a sport e riabilitazione; favorire l’interazione tra persone e ambiente sviluppando spazi intelligenti e personalizzati che supportino salute, sicurezza e comfort; trasformare il territorio in un laboratorio coinvolgendo atleti, pazienti, clinici e imprese nella co-creazione di soluzioni ad alto impatto sociale; formare nuovi esperti in tecnologie per sport, riabilitazione e salute integrando didattica, ricerca ed esperienze pratiche di alto livello”.

Con un investimento complessivo di 20 milioni di euro (contributi PoliMi e Regione Lombardia), questo progetto consentirà al polo di Lecco di diventare “un punto di riferimento nell’innovazione tecnologica applicata al benessere umano, generando ricadute positive per la comunità accademica, il sistema clinico, l’industria e la società e contribuendo concretamente al miglioramento della qualità della vita in modo sostenibile”.