Politecnico, 5 milioni per il Living Lab Lecco: “Un investimento strategico”

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad accogliere attività di ricerca avanzata nei settori della salute, della riabilitazione, dello sport, dell’innovazione tecnologica e dell’inclusione sociale

LECCO – Regione Lombardia compie un nuovo passo concreto per il rafforzamento del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. La Giunta regionale ha infatti approvato lo schema di convenzione con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e stanziato 5 milioni di euro per la realizzazione dell’Edificio B1 del Centro di Ricerca Integrata Sport e Riabilitazione – L3 Living Lab Lecco.

Il finanziamento regionale, inserito nell’ambito delle iniziative di legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, consentirà di completare un intervento dal valore complessivo di oltre 5,6 milioni di euro, con un cofinanziamento di oltre 623 mila euro da parte dell’Ateneo.

“Con questa delibera trasformiamo un progetto importante in un investimento concreto e finanziato”, sottolinea il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. “Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione verso Lecco e verso il Politecnico, una realtà che rappresenta un patrimonio strategico per l’intero territorio.”

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad accogliere attività di ricerca avanzata nei settori della salute, della riabilitazione, dello sport, dell’innovazione tecnologica e dell’inclusione sociale. Il nuovo centro ospiterà laboratori e spazi dedicati allo sviluppo di tecnologie innovative applicate al benessere della persona, con particolare attenzione alla sensoristica biomedicale, alla robotica riabilitativa, alla biomeccanica del movimento, all’analisi delle prestazioni sportive, ai percorsi di inclusione attraverso l’attività motoria, agli studi sulle vibrazioni applicate al corpo umano e alla prototipazione avanzata. Il Living Lab sarà inoltre un punto di riferimento per la sperimentazione e il trasferimento tecnologico, favorendo la collaborazione tra università, sistema sanitario e mondo produttivo.

“Si tratta di un’infrastruttura che rafforzerà ulteriormente il ruolo di Lecco come polo di eccellenza della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico. Qui nasceranno nuove opportunità per studenti, ricercatori, imprese e professionisti, creando un collegamento sempre più forte tra università, sistema produttivo e mondo della sanità”, evidenzia Piazza.

La delibera approva inoltre la convenzione che disciplinerà la realizzazione dell’opera e prevede un contributo regionale distribuito su tre annualità: 1,675 milioni di euro nel 2026, 2 milioni di euro nel 2027 e 1,325 milioni di euro nel 2028.

Il cronoprogramma dell’intervento prevede l’avvio dei lavori nel luglio 2026, l’ultimazione dell’opera entro ottobre 2027 e il collaudo tecnico-amministrativo nel dicembre 2027.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del Polo territoriale lecchese del Politecnico di Milano e punta a consolidare la vocazione del territorio quale punto di riferimento nazionale e internazionale nei settori dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico.

“Questa scelta rientra nella visione che stiamo portando avanti come Regione: investire su innovazione, ricerca e formazione significa costruire sviluppo duraturo, attrarre competenze e creare nuove opportunità per il territorio. Lecco sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale nei settori dell’ingegneria applicata alla salute, alle tecnologie per il benessere e allo sport”, aggiunge il Sottosegretario.

“Ringrazio l’Assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, il Presidente di UniverLecco Vico Valassi e il Prorettore del Polo territoriale di Lecco professor Marco Tarabini, per il costante impegno e la collaborazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo, insieme al Politecnico di Milanoe a tutti i soggetti coinvolti nel progetto.”