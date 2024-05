Politecnico. A Daniele Gasperetti la borsa di studio “Matteo Pensotti”

Allo studente di Ingegneria Edile-Architettura il premio intitolato al giovane scomparso prematuramente

“Ringrazio sinceramente l’associazione per questo riconoscimento di cui sono davvero onorato”

LECCO – La decima edizione della Borsa di Studio “Matteo Pensotti” è stata assegnata a Daniele Gasperetti, studente del terzo anno del corso di laurea quinquennale di Ingegneria Edile-Architettura. Borsa di studio istituita in memoria di Matteo Pensotti, giovane studente iscritto al corso di EDA presso il Polo territoriale di Lecco e prematuramente scomparso nell’aprile 2013, su iniziativa dell’Associazione Memorial Pensotti.

Il bando viene destinato agli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, con una media uguale o superiore a 27/30 e un numero minimo di CFU (Crediti Formativi Universitari) maturati entro un determinato periodo.

Il Presidente dell’Associazione, Ermanno Pensotti: “Ci congratuliamo e accogliamo nella nostra grande famiglia il vincitore della Borsa di studio in memoria di Matteo. Ci complimentiamo con Daniele per il suo brillante percorso di studi e gli auguriamo di realizzare tutti i suoi progetti per il futuro. Questo per noi è un anno significativo, ricorre infatti il decimo anniversario della fondazione dell’associazione, grazie alla quale siamo riusciti a realizzare oltre a diverse edizioni della Borsa di studio Matteo Pensotti, anche donazioni presso vari istituti che si occupano della ricerca contro il Sarcoma di Ewing, malattia di cui era affetto il nostro Matteo e per la quale ci auguriamo si trovi presto una cura efficace”.

“Voglio in primo luogo esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti dell’Associazione Memorial Matteo Pensotti, una bellissima realtà presente nel contesto lecchese. Grazie agli eventi organizzati in memoria di Matteo, si promuovono la ricerca scientifica sul sarcoma di Ewing ma anche importanti momenti di coesione sociale per la città. Con questo premio avrò la possibilità di continuare a fare, con ancora più dedizione, quello che più mi piace, ovvero addentrarmi nel mondo dell’architettura e dell’ingegneria, guidato da tutti coloro che mi supportano e dall’ottimo personale docente del Politecnico. Ringrazio sinceramente l’associazione per questo riconoscimento di cui sono davvero onorato” conclude così Daniele Gasperetti.