Politecnico. Al campus di Lecco 37 laureandi discuteranno la loro tesi

Politecnico Lecco

L’11 dicembre sessione invernale delle lauree magistrali

Ecco i nomi di tutti i laureati

LECCO – Domani, giovedì 11 dicembre, al campus del Polo di Lecco del Politecnico di Milano si svolgerà la sessione invernale delle lauree magistrali. 37 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

  • Mario Agostini
    LifeSyria – Humanitarian Shelters’ Analysis and Design for Syrian IDPs
  • Viviana Berzi, Sara Tenani
    M.O.S.A.I.C.4.0 Modularità e Ottimizzazione di Soluzioni Adattabili e Innovative attraverso le Costruzioni 4.0
  • Marialice Boschi, Sofia De Paulis
    NAUSICAA – CENTRO TERMALE E RIABILITATIVO Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme – Ischia (NA): recupero strategico e ricostruzione post sismica e post frana nell’area della marina
  • Marco Cislaghi
    VIHREA – Viikki Inclusive Housing Regeneration of an Eco-based Area
  • Daniele Colombo, Iacopo Rocchi
    Treno a misura di bambino: recupero dell’ex fabbricato “Carica Accumulatori e CIWL” come polo associativo ed educativo dedicato alla cultura ferroviaria
  • Yaelle Sarah Aurora Cotier, Antoine Simon Zamora
    Oltre Noi – Centro di comunità e di benessere
  • Michele de Vincenzi, Annachiara Tripoli
    Saudade – Centro educativo e per l’accoglienza realizzato con tecnologie miste in terra cruda e bambù, profili presso-piegati a freddo e pannelli sandwich a Bissau in Guinea Bissau
  • Sara Elganainy, Diana El Malak
    RECube: Rethink, Reuse & Regenerate. Strategie di riuso sostenibili per il Palazzetto Enea Mattei a Morbegno
  • Emanuele Ferrario
    Re-Active Laveno Mombello. Progetto di riqualificazione dell’area della stazione frontelago di Laveno Mombello in un polo culturale multifunzionale e di interscambio
  • Enrico Mariani
    Stazione di Vilnius: una nuova centralità. Progettazione di un hub di trasporto nella città post-carbonio
  • Paolo Rainoldi, Marco Santi
    Circular Certosa – Progettazione di un edificio residenziale sociale a Milano Certosa con l’implementazione di soluzioni circolari
  • Sara Redaelli
    Senti3Ri: Ri-cucire il Tessuto Urbano del paese di Abbadia Lariana attraverso la valorizzazione del Sentiero del Viandante, spina dorsale della città, e l’ideazione di nuovi percorsi connessi dal M.I.U.D., Ri-valutare la Ex Chiesa di San Martino e Ri-progettare le aree ad essa limitrofe
  • Andrea Torielli
    ZoNÁ – Zero Carbon Neighbourhood Asti: quartiere a zero emissioni di CO₂ per una città proiettata nel futuro

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

  • Lorenzo Airoldi
    An innovative approach for handling training and match sessions in football through the use of wearable devices
  • Greta Baronchelli
    Development and Characterization of an Integrated Measurement System for Ski Mountaineering Performance Assessment
  • Giulia Maria Castiglioni
    Design and Validation of a Virtual Reality Environment for Post-Stroke Cycling Rehabilitation
  • Andrea Meazzi, Giorgia Zenone
    Analysis of the spheroidizing annealing of a C-Mn-B wire rod: metallurgical characterization and modelling
  • Ester Martina Rigamonti
    FAILURE ANALYSIS OF HIGH-STRENGTH BOLTS USED IN HEAVY INDUSTRIAL MACHINERY

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

  • Saeed Abolghasemi, Ali Jafari Marbini
    Structural design and seismic vulnerability of Saint Sargis Monastery, Armania
  • Irem Naz Güven
    Review of Damage and Loss Estimation Methods for Floods and Earthquakes: The Role of Remote Sensing and Geospatial Data
  • Assem Khalelova
    A Systematic Cataloging of Evapotranspiration Products for Water Management and Climate Applications
  • Arthur François Lucien Villain
    Sustainability in Bridge Engineering: A Life-Cycle Approach
  • Alireza Zamani
    Optimization of Base Isolation System Under Displacement Constraints
  • Qi Zhang
    Geometric and Topological Determinants of Pedestrian Crash Frequency: A Predictive Modeling Approach in Citta Studi, Milano

Corso di Laurea in Architectural Engineering

  • Seyedeh Fatemeh Ahmadi Fallahnezhad
    Analysis and Optimisation of Shading Systems in Residential Buildings
  • Georgios Grigoriadis
    Millennium Mills Renovation Project
  • Kimia Beygian, Sanaz Fallahpour
    Development of a Design-to-Fabrication Workflow for an Innovative Modular 3D-Printed Clay Screen