Politecnico. Conclusa la terza edizione del percorso Mfl Stem Academy

I cavi nel mondo e l’elettricità

“Progetto per avvicinare i più piccoli al mondo della scienza e della tecnologia”

LECCO – Nell’ambito del progetto di divulgazione della cultura scientifica MFL-STEM ACADEMY, sostenuto da Mario Frigerio S.p.A. e coordinato dal Polo territoriale di Lecco, si è tenuto venerdì 23 maggio, presso la sede di Molteno di Mario Frigerio S.p.A. il quinto e ultimo laboratorio intitolato “I cavi nel mondo e l’elettricità”. L’evento, diretto e organizzato dall’ing. Lucia Frigerio, Executive Vice-President dell’azienda, è stato suddiviso in tre parti con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli alunni delle classi quinte dell’Ics Molteno (Scuola primaria di Garbagnate Monastero, Molteno, Rogeno, Sirone) sui temi legati all’elettricità in un’ottica di sostenibilità.

Nella prima parte del laboratorio, i bambini hanno esplorato il ruolo dell’elettricità, osservando da vicino la produzione dei cavi che trasportano la corrente elettrica nelle nostre case. La sessione si è conclusa con un esercizio pratico che simulava la cordatura dei fili di rame. Il secondo momento si è concentrato sui rischi legati all’elettricità, sui requisiti di un circuito elettrico, sulla differenza tra elettricità statica e dinamica e sulla definizione di materiali conduttori e isolanti. I bambini hanno avuto l’opportunità di verificare le conoscenze acquisite tramite un quiz interattivo. Infine, i giovani studenti hanno partecipato a un tour all’interno degli spazi operativi della Mario Frigerio S.p.A. per ottenere una panoramica del funzionamento di un’azienda produttrice di macchinari industriali.

Attraverso i racconti e le dimostrazioni dei dipendenti, gli alunni hanno potuto seguire il percorso di produzione di un macchinario, dalla vendita alla progettazione meccanica, passando per l’automazione, fino alle tecnologie esponenziali, che supportano i clienti di Mario Frigerio nel massimizzare le prestazioni delle macchine. Gli alunni della scuola primaria hanno anche avuto un’interlocutrice d’eccezione: Emma, l’assistente virtuale di Mario Frigerio. È stata lei a introdurre la divisione digitale ed è stata protagonista di un vivace momento di confronto, rispondendo alle domande curiose dei visitatori.

Lucia Frigerio dichiara: “Siamo arrivati alla terza edizione della MFL STEM Academy, un progetto nato per avvicinare i più piccoli al mondo della scienza e della tecnologia. Vederli entusiasti, curiosi, pieni di domande e voglia di imparare è sempre una grande soddisfazione. Ringrazio il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, le scuole del comprensorio di Molteno e i nostri collaboratori che accompagnano i bambini in questa esperienza. Ma il grazie più sentito va proprio a loro, i bambini: attenti, coinvolti e sempre pronti a scoprire qualcosa di nuovo”.

“Il Polo territoriale di Lecco conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento nella divulgazione della cultura scientifica tra i giovani. Siamo grati a Mario Frigerio S.p.A. per il continuo supporto al successo della terza edizione di MFL STEM Academy – afferma con entusiasmo Manuela Grecchi, Prorettore del Polo territoriale di Lecco -. Un ringraziamento speciale va all’ing. Lucia Frigerio e a tutti i docenti coinvolti, che con il loro impegno promuovono le materie STEM, fondamentali per sviluppare nei bambini il pensiero logico, la creatività e la capacità di affrontare problemi, strumenti essenziali per la vita sociale e civica”.