Politecnico di Lecco: oltre 1.500 studenti coinvolti nelle attività di orientamento

Nell’anno scolastico 2025/2026 il campus lecchese ha promosso oltre 54 iniziative dedicate a orientamento e divulgazione scientifica

Il prorettore Marco Tarabini: “Il rapporto con le scuole è una parte fondamentale della nostra missione”

LECCO – Oltre 1.500 studenti coinvolti e più di 54 iniziative realizzate nell’arco dell’anno scolastico 2025/2026. Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per il mondo della scuola grazie a un ampio programma di attività dedicate all’orientamento e alla divulgazione scientifica, rivolte a bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.

Un impegno che punta ad accompagnare studentesse e studenti nelle scelte formative, avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla tecnologia e consolidare il legame con il territorio. Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, il campus lecchese ha organizzato oltre cinquanta iniziative coinvolgendo studenti provenienti dal territorio e non solo.

Dalle presentazioni dell’offerta formativa agli Open Day, passando per i Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO) e le esperienze laboratoriali, il Polo di Lecco si è confermato un punto di riferimento per il sistema scolastico e per la comunità. Le attività rivolte alle scuole secondarie di secondo grado hanno totalizzato 1.178 ore censite, offrendo occasioni di orientamento e approfondimento nei campi dell’ingegneria, dell’architettura, del design, della realtà aumentata, dell’intelligenza artificiale, della stampa 3D e delle tecnologie per lo sport e l’inclusione.

Accanto all’orientamento universitario, il Polo ha consolidato anche un articolato programma di divulgazione scientifica rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con attività che hanno permesso ai più giovani di avvicinarsi al mondo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione attraverso esperienze pratiche e laboratoriali.

“Il rapporto con le scuole è una parte fondamentale della nostra missione – dichiara Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco –. Accompagnare gli studenti nelle scelte formative significa offrire loro occasioni di conoscenza, confronto e orientamento consapevole. Ma il nostro impegno non si ferma alle scuole superiori: crediamo sia importante avvicinare alla cultura scientifica e tecnologica anche i bambini e le bambine più giovani, con linguaggi adatti alla loro età e attività capaci di stimolare curiosità, immaginazione e fiducia nel futuro. È così che il Polo contribuisce alla crescita della comunità e rafforza il proprio legame con il territorio”.

Il bilancio delle attività svolte conferma il ruolo del Polo territoriale di Lecco come luogo aperto al servizio della comunità, capace di mettere a disposizione competenze, laboratori e persone per generare valore educativo e sociale. Le iniziative di orientamento e divulgazione rappresentano infatti un investimento sulla collettività, favorendo il dialogo tra università e scuola e contribuendo alla diffusione di una cultura scientifica accessibile, inclusiva e vicina ai bisogni del territorio.