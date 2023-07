Politecnico Lecco: due nuovi orientamenti per la laurea magistrale in Mechanical Engineering

Un’offerta formativa rinnovata che punta su Sostenibilità industriale e Sport

“In questi due nuovi indirizzi vogliamo sperimentare l’approccio del learning by doing”

LECCO – Sono aperte le ammissioni alle lauree magistrali del Politecnico di Milano. Gli studenti che si apprestano a intraprendere il percorso magistrale possono contare quest’anno su un’offerta formativa rinnovata, sempre più qualificata e al passo coi tempi.

Le novità approdano anche al campus lecchese con due nuovi indirizzi della laurea magistrale in Mechanical Engineering che verranno erogati da settembre: Smart and Sustainable Industry e Sports Engineering. Caratterizzati da una forte connotazione sperimentale, i due orientamenti sono perfettamente in linea con le attività di ricerca del Polo territoriale di Lecco e con le richieste del contesto industriale di riferimento.

Gli studenti che si iscriveranno al corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering, indirizzo Smart and Sustainable Industry, lavoreranno per diventare ingegneri meccanici altamente qualificati per lo sviluppo di prodotti e macchinari nei settori dell’Industria 4.0, dei processi produttivi efficienti e della produzione sostenibile di componentistica. Il corso offrirà loro le conoscenze più avanzate nei campi fondanti dell’ingegneria meccanica e potenzierà le loro abilità nella progettazione di soluzioni industriali innovative, nella fabbricazi

one di componenti meccanici e nel rendere il loro ciclo di vita più sostenibile.

Chi sceglierà di iscriversi al corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering, indirizzo Sports Engineering, studierà il gesto atletico degli sportivi, acquisirà conoscenze relative alla biomeccanica, ai materiali, alla progettazione e produzione di attrezzi sportivi, oltre a specifici aspetti riguardanti la fisica e la fisiologia dell’esercizio. Gli allievi svilupperanno progetti in collaborazione con aziende produttrici di componentistica per lo sport e l’outdoor e con associazioni sportive di livello nazionale e internazionale, analizzando la biomeccanica degli atleti e sviluppando nuove tecnologie, nuove macchine e nuove infrastrutture per l’allenamento e la riabilitazione sportiva.

“Sport e sostenibilità non possono prescindere dalla tecnologia. In questi due nuovi indirizzi vogliamo sperimentare l’approccio del learning by doing: siamo convinti che oggi non ci possa essere formazione senza esperienza di apprendimento attivo, e non puramente conoscitivo – afferma Marco Tarabini, vice coordinatore del Consiglio del Corso di Studi in Mechanical Engineering e responsabile delle track lecchesi – .Siamo entusiasti di poter offrire queste preziose opportunità di formazione ai nostri studenti che sono certo sapranno cogliere l’alto valore dei percorsi proposti. Un’offerta formativa rinnovata, in linea con la ricerca del Polo, attenta ai cambiamenti del mondo che ci circonda e alle richieste sempre più specifiche ed esigenti delle aziende”.

Le richieste di ammissione sono aperte fino a lunedì 28 agosto 2023. Per sapere come fare per presentare la domanda di ammissione, consulta questa pagina: https://www.polimi.it/futuri-studenti/ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale/come-presentare-la-domanda