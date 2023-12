Politecnico Lecco: il 21 la sessione invernale delle lauree magistrali

La discussione delle tesi è in programma mercoledì 21 dicembre al Campus del Polo di Lecco

Sono 57 i laureandi: ecco l’elenco completo

LECCO – Tempo di lauree al campus del Polo di Lecco: mercoledì 21 dicembre si svolgerà la sessione invernale delle lauree magistrali. Sono 57 i laureandi che discuteranno la loro tesi.

Ecco l’elenco completo:

• Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Alessandra Annibale, Emily Chiesa, Giulia Prelli

HEXALOOP: Studio e applicazione di facciata adattiva per una nuova arena polifunzionale nel XVIII arrondissement a Parigi

Sara Bittolo

Sinapsi Rurale. Nuove connessioni e percezioni per Sondrio e il suo territorio. Il borgo della Betulla.

Luca Cadili, Gabriele Cesaria

The Floating Way: prototipi abitativi resilienti ai cambiamenti climatici per contesti di estrema povertà nel Sud-Est asiatico

Domenico Luca Carratta

Lo Scatulit, nuova vita al servizio dei bambini!

Isabella Chizzolini

Shoreditch School of Arts. Nuova scuola per le arti nello Shoreditch District di Londra. Applicazione di sistemi modulari di facciata per involucri adattivi.

Sixtine Fauchille-Dubrulle, Mathilde Therese Margaux Garde

LE VILLAGE, research on raw earth bio-bricks for the design of a school in Senegal

Giorgia Gherardi, Anna Mariani

Officine Saronno: il nuovo motore per la città. Il recupero dell’archeologia industriale Isotta Fraschini con l’ampliamento dell’Accademia di Brera, mediante l’utilizzo di materiali biobased per un basso impatto ambientale.

Francesco Grazioli

Inside-Out. Progetto di riconversione di un edificio terziario in coliving con integrazione di serre bioclimatiche per l’efficientamento energetico.

Massimo Locatelli, Claudia Oggioni

ALPWALL – sistema modulare leggero per la riqualificazione dei rifugi alpini. Progetto di recupero dell’Hotel Rifugio Livrio

Caterina Magnoni, Veronica Pesenti, Teresa Zanmarchi

TRADING AWARENESS

Wei Qi Hu

MIAE – Isole di calore: mitigazione degli effetti e come limitarne l’insorgenza, guida pratica e applicazione al progetto di un’arena olimpica per Milano e al quartiere Santa Giulia

Riccardo Rivano, Marta Stevenazzi, Silvia Taddei

MADBA. Application of a large-scale 3D-printed translucent façade for the new Museu d’Art Digital de Barcelona

Andrea Silvestrini

Il risveglio del borgo fantasma – Rigenerazione del borgo fantasma di Celleno nell’Alta Tuscia attraverso la definizione di una metodologia declinabile in contesti simili

Marco Simonetti

Il progetto di un edificio multifunzionale ad Hong Kong: integrazione di strategie passive in contesti urbani densi

Christian Pablo Yaranga Cahuana

Parco botanico Brabbia

Alessandro Visconti

Moduli Temporanei Adattivi – Un hub culturale per la promozione e la gestione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia, Puglia

• Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Marcello Besutti

Numerical modeling of terminal ballistic

Gabriele Buzzetti, Alessandro Mulig De Palmenberg

Design of a Lightweight Shock-Absorber System for Miniaturized Mars Penetrator

Dinesh Kumar Elumalai

Design and Simulation of New Geometries of Conical Washers

Riccardo Pandiani, Mirko Tenca

Influence of the as-rolled microstructure on the spheroidizing annealing and on the metallurgical properties of steels for bolts and fasteners

Tommaso Redaelli

Influence of the prior austenitic grain size on the microstructure and hardenability of a C-Mn-Cr-B steel

Luca Sabadini, Francesco Vanoli

Design and Characterisation of a Dry Friction Damping System for a Bifocal Panoramic Camera

Dylan Abraham Samson Theodore

A comparison between different tools for Loaded Tooth Contact Analysis of Spur Gears

• Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Alireza Alizadeh Javaheri

Slow-moving Landslide Detection in Lombardy: Integration of InSAR-derived EGMS and Geomorphological Surface Parameters

Moustafa Reda Abdelfattah Abdelsamie Ashoush

SAP2000 AUTOMATION FOR THE NONLINEAR ANALYSIS OF MASONRY STRUCTURES: THE EQUIVALENT FRAME METHOD

Dhatri Sri Bheemireddy

Application of Centrality Indices to assess performance reduction risk in transportation networks due to disruption or failure.

Zeynep Ergun

Flood hazard and damage assessment for the Namuapala village in northern Mozambique under different modeling scenarios

Francesco Gioia

Assessment of Snowfall Reduction using Google Earth Engine

Sai Krishna Gonuguntla

A Topological Analysis of Pedestrian Crashes In citta’ Studi, Milano.

Fares Hanna

OPTIMIZATION OF CUSHION LAYER PERFORMANCE IN ROCKFALL SHELTERS.

Sleem Mohamed Sleem Ismail

Unsupervised Machine Learning Approaches for Anomaly Detection in Structural Long-term Monitoring Data”

Hamidreza Rajabifam

Assessment of Snowfall Reduction using Google Earth Engine

Hoang Huy Truong

The topological analysis of the railway network of goods of the Lombardy region

• Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Sina Allahverdipour, Fazel Rostamizadeh

The MINED

Sailee Vinayak Chelkar

Salamatiya Recovery Haven – A rehabilitation centre for terrorism victims in Baghdad, Iraq

Ahmed Adel Mohamed Mohamed Eltoukhy

An Inclusive Elderly Day Care Center In Lecco: Adopting Biophilic Design And Virtual Reality Engagement

Chiara Gargiulo

rECOnnecting Vlorë: the city and the nature

Mohammad Ghassani

INCREMENTAL HOUSING Evolutionary Urban Cluster Prototype for Informal Settlements: Case of BASECO Manila

Elaheh Namvari

Energy retrofit of the Anemoni junior highschool

Navid Sheikhhassani

Reweuse Reviews – Bauhaus educational complex

Maryam Shokri

Verso – Vertical Society

Dongjing Xing

Solar Synergistic Skin: An adaptive envelope system integrating eco-materials, solar panels and LED films

Margaret Halla Valdimarsdottir

Beirut’s Port: Analysis of port logistics, Modular construction, Energy efficiency and Structural & Architectural integrity