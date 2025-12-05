Politecnico. Partono i laboratori PoliSTEM e ated4kids del progetto Mitica

Un percorso transfrontaliero che unisce scuole, università e imprese

LECCO – Il progetto Interreg Italia-Svizzera MITICA prosegue il suo percorso ed entra nella fase operativa dedicata alla progettazione e alla promozione dei laboratori di orientamento attivo PoliSTEM e ated4kids. Questi percorsi sono pensati con un duplice obiettivo: avvicinare i giovani alla cultura tecnica e valorizzare le eccellenze delle micro e piccole imprese del territorio. Le attività, rivolte agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno tra dicembre e marzo.

Sul versante italiano, i laboratori, rivolti alle scuole della provincia di Lecco, saranno coordinati scientificamente dal Politecnico di Milano e ospitati presso il campus del Polo territoriale di Lecco. Fondamentale la collaborazione con il Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, grazie alla quale le attività si svolgeranno in sinergia con una selezione di imprese locali, offrendo agli studenti l’opportunità di un contatto diretto con il mondo aziendale del territorio. Le scuole hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo: i posti disponibili sono stati esauriti in pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni. Saranno circa 180 le studentesse e gli studenti coinvolti nei laboratori.

Sul versante svizzero, le attività sono organizzate da ated, Associazione Ticinese Evoluzione Digitale e si svolgeranno presso il Centro Eventi di Cadempino. Le iscrizioni sono attualmente aperte e disponibili a questo link.

L’iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi del progetto MITICA, che punta a rafforzare il dialogo tra scuola e impresa, avvicinando studentesse e studenti alla cultura del “saper fare”, alle competenze tecniche, alle tecnologie digitali e ai percorsi professionali tipici dell’artigianato e delle piccole realtà produttive locali. Attraverso esperienze pratiche, attività di progettazione e visite nelle aziende, il progetto intende aumentare l’attrattività delle professioni tecniche e favorire scelte formative più consapevoli.

I laboratori comprenderanno una lezione introduttiva seguita da attività pratiche, realizzate con il significativo contributo delle imprese coinvolte.

Le attività in programma sono:

Sperimentare Oggi per Scegliere Meglio Domani

A cura di ated. Attraverso attività pratiche di coding con Scratch, robotica, Minecraft Education e stampa 3D, i partecipanti sperimentano strumenti innovativi, sviluppano creatività e capacità di problem solving e iniziano a individuare passioni e talenti utili per orientare in modo consapevole il proprio futuro formativo. In programma il 13 dicembre.

Strutture: forze e segreti

A cura dei proff. Giulio Zani e Marco Rampini, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano, in collaborazione con D3Wood. Un laboratorio dedicato alla stabilità delle strutture, alla sperimentazione di mini-modelli e alla scoperta delle forze che agiscono sulle costruzioni. In programma il 15 gennaio.

Osserva, Disegna, Progetta! –

A cura del prof. Mario Covarrubias, Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano, in collaborazione con Carsaniga s.r.l. A partire dall’osservazione di un particolare meccanico, i ragazzi imparano a misurarne le componenti e a riprodurlo digitalmente attraverso software professionali di disegno tecnico, avvicinandosi così al mondo dell’ingegneria e della meccanica. In programma il 28 gennaio.

Design sostenibile

A cura del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, in collaborazione con Scatolificio Lariano s.r.l. Gli studenti sperimentano un percorso di progettazione ecologica utilizzando componenti realizzati con tecnologie digitali e processi automatizzati, esplorando il rapporto tra creatività, tecnologia e sostenibilità ambientale. In programma il 27 febbraio.

Progetta, modella, crea: la tua idea prende forma in 3D

A cura dell’ing. Monica Pozzi del Polo territoriale di Lecco, Politecnico di Milano, in collaborazione con Officine Piki s.r.l. Un percorso dedicato alla modellazione digitale e alla stampa 3D, per trasformare un’idea in un oggetto tridimensionale grazie a software intuitivi e tecnologie di fabbricazione avanzata. Data da confermare 11 marzo.

“Uno degli obiettivi del progetto MITICA è creare un ponte stabile tra il mondo della scuola e quello delle micro e piccole imprese del territorio lecchese, valorizzando quelle competenze tecniche e professionali che da sempre rappresentano uno dei punti di forza del nostro tessuto produttivo – dichiara Marco Tarabini, Coordinatore Scientifico del progetto – La collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco e con le aziende coinvolte nei laboratori è un elemento essenziale di questo percorso: la loro disponibilità, la capacità di innovare e la volontà di aprirsi ai più giovani permettono di offrire agli studenti un’esperienza formativa concreta e orientativa. Siamo estremamente soddisfatti della qualità delle attività proposte e della sinergia che si è creata tra Politecnico, Confartigianato Imprese Lecco, ated e le imprese partecipanti”.

“I laboratori offriranno a studentesse e studenti l’opportunità di confrontarsi con tecnologie, processi e professionalità spesso poco conosciuti, ma che costituiscono una parte rilevante delle opportunità occupazionali del nostro territorio. Questa collaborazione, che unisce competenze accademiche e know-how artigiano, rappresenta un vero investimento sul futuro: rende più consapevoli le scelte formative dei giovani e contribuisce a far emergere il valore di quelle aziende che, con passione, continuano a rappresentare un motore fondamentale per la crescita economica e sociale della nostra comunità” spiega Tarabini.

“Il coinvolgimento attivo delle nostre imprese nei Laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole medie rappresenta una conferma del legame sempre più stretto tra la nostra Associazione e Politecnico, che coordina questa iniziativa e che ringrazio. Il mondo delle micro e piccole imprese artigiane sa, e deve, sempre più dialogare in modo nuovo con le giovani generazioni che spesso non conoscono la realtà e il valore del lavoro artigianale e dei mestieri tecnici e li percepiscono talvolta come distanti dal ‘sapere’, dall’innovazione tecnologica e dalle opportunità di crescita personale e professionale” sottolinea Ilaria Bonacina, Presidente di Confartigianato Imprese Lecco.

“Questi laboratori offriranno l’occasione per scoprire da vicino realtà artigiane di eccellenza, rappresentative delle imprese che Confartigianato Imprese Lecco supporta quotidianamente, ma ancora di più l’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi una maggiore curiosità verso il mondo dell’artigianato e delle professioni tecniche, purtroppo poco considerati in ottica orientativa nonostante rappresentino concrete opportunità occupazionali – continua Bonacina – Se questo avverrà sarà per noi motivo di soddisfazione ed orgoglio e i ragazzi che vorranno potranno poi approfondire la conoscenza diretta delle nostre imprese aderendo ad ‘Aziende Aperte’, iniziativa coordinata dal nostro Gruppo Scuola e che completa l’offerta orientativa di ‘MITICA’ offrendo la possibilità di prenotare visite personalizzate per ragazzi e famiglie presso le aziende aderenti”.

“Le attività di ated4kids rappresentano da oltre un decennio un vero fiore all’occhiello per ated, fornendo alle nuove generazioni gli strumenti fondamentali per navigare il mondo digitale. Siamo orgogliosi di poter rafforzare e ampliare ulteriormente questa missione cruciale grazie anche al sostegno del progetto ‘MITICA’ – dichiara Luca Mauriello, Presidente di ated – Oggi più che mai, in un’era dominata dall’Intelligenza Artificiale, il nostro ruolo è duplice: non solo formare e informare i giovani talenti sulle nuove professioni che stanno emergendo, ma soprattutto guidarli ad approcciare la tecnologia in modo positivo, critico e consapevole”.

“Solo così possiamo garantire che siano utilizzatori attivi e non meri fruitori, preparandoli a cogliere le immense opportunità del futuro con padronanza e responsabilità” conclude Cristina Giotto Boggia, Direttore e fondatrice della sezione ated4kids.